جدول مباريات كأس ملك إسبانيا، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

تعرف على جدول مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا وما هي القنوات الناقلة مع نتائج كل الأدوار التي خاضها القطبين ريال مدريد وبرشلونة..

انطلقت نسخة جديدة من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2019-2020، هذه البطولة التي تضم جميع الفرق الإسبانية من الليجا وحتى الدرجات الأدنى، والتي دائمًا ما تكون مليئة بالإثارة والندية الكبيرة.

فالنسيا هو حامل اللقب بعد الفوز في نهائي النسخة الماضية على برشلونة بهدفين لهدف، بينما يتطلع ريال مدريد إلى العودة ومعانقة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2014.

برشلونة هو النادي الأكثر تتويجًا بكوبا ديل ري، حيث حقق اللقب في 30 مرة، وقد حقق أربعة نسخ متتالية من 2015 وحتى 2018، ولولا الخفافيش لحققها للمرة الخامسة.

المزيد من الفرق

أما النادي الملكي فقد حقق اللقب 19 مرة بينما حلّ وصيفًا في 20 مرة ليكون أكثر من جني الميدالية الفضية في تاريخ البطولة، ولكن يسبقه أتلتيك بلباو الذي ظفر بالكأس في 23 مرة من قبل.

في هذا التقرير نستعرض معكم كل ما يخص نسخة كأس ملك إسبانيا 2019-2020..

القنوات الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا

البطولة القناة الناقلة كأس ملك إسبانيا الرياضية السعودية

غاب البث عن أول أدوار البطولة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن في نهاية المطاف استطاعت قناة الرياضية السعودية أن تتحصل على حقوق نقل البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

المباريات تُذاع بصورة كاملة على القنوات الرياضية السعودية بدون تشفير، وهو نبأ سعيد لكل من يود الخروج من أعباء التشفير المكلفة.

نتائج دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا

استطاع برشلونة أن يتخطى بصعوبة بالغة مضيفه إبيزا بهدفين لهدف، بينما عانى أيضًا ريال مدريد حتى استطاع الفوز على سالامانكا، ثم أتت المفاجأة الكبرى بإقصاء أتلتيكو مدريد على يد ديبورتيفا ليونيسا بهدفين في الوقت الإضافي.

المباراة الموعد النتيجة ريكرياتيفو ويلفا - أوساسونا الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادي الأول 1441 3-2 ريال سرقسطة - ريال مايوركا الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادي الأول 1441 1-3 إشبيلية - ليفانتي الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادي الأول 1441 1-3 إبيزا - برشلونة الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441 2-1 إلتشي - أتلتيك بلباو الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441 2-2 (5-4) لوجرونيس - فالنسيا الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441 1-0 سالامانكا - ريال مدريد الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441 3-1 بادالونا - غرناطة الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441 3-1 تينيفري - بلد الوليد الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441 1-2 جيرونا - فياريال الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441 3-0 ريال سوسيداد - إسبانيول الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441 0-2 إيبرو - ليجانيس الخميس 23 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441 1-0 ميراندس - سيلتا فيجو الخميس 23 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441 1-2 ديبورتيفا ليونيسا - أتلتيكو مدريد الخميس 23 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441 1-2 باذاخوث - إيبار الخميس 23 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441 1-3 رايو فايكانو - ريال بيتيس الخميس 23 يناير 2020،

27 جمادي الأول 1441 2-2 (2-4)

نتائج دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا

المباراة الموعد النتيجة تينيفري - أتلتيك بلباو الثلاثاء 28 يناير 2020،

3 جمادي الآخر 1441 3-3 (4-2) ديبورتيفو ليونيسا - فالنسيا الأربعاء 29 يناير 2020،

4 جمادي الآخر 1441 0-0 (4-2) رايو فايكانو - فياريال الأربعاء 29 يناير 2020،

4 جمادي الآخر 1441 2-0 باذاجوث - غرناطة الأربعاء 29 يناير 2020،

4 جمادي الآخر 1441 3-2 ريال سرقسطة - ريال مدريد الأربعاء 29 يناير 2020،

4 جمادي الآخر 1441 4-0 ريال سوسيداد - أوساسونا الأربعاء 29 يناير 2020،

4 جمادي الآخر 1441 1-3 برشلونة - ليجانيس الخميس 30 يناير 2020،

5 جمادي الآخر 1441 0-5 ميراندس - إشبيلية الخميس 30 يناير 2020،

5 جمادي الآخر 1441 3-1

موعد مباريات دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا