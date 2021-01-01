جدول مباريات كأس مصر 2021، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

تعرف على جدول مباريات بطولة مصر وما هي القنوات الناقلة مع نتائج كل الأدوار..

انطلقت نسخة موسم 2020-21، من كأس مصر في يناير الماضي، من الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها الفرق من الدرجات الأدنى، حتى يشارك فرق الدوري الممتاز بداية من دور الـ 32.

ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الحالية من كأس مصر، الكثير من الإثارة، فالأهلي يريد الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب طلائع الجيش.

جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

بينما يطمح الزمالك إلى الفوز بلقب الكأس من جديد، ومواصلة الاقتراب من الأهلي في قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للقب وتقليص الفارق إلى تسعة ألقاب، وسيطمح بيراميدز المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق أول ألقابه والحصول على كأس مصر.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما يخص بطولة كأس مصر 2020-21.

القنوات الناقلة لبطولة كأس مصر

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات كأس مصر، عبر شاشاتها على قمر النايل سات.

ويمكن استقبال قنوات أون تايم سبورتس، على قمر النايل سات عبر ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على التردد التالي، 10853، معدل استقطاب: أفقي، ومعدل ترميز: 27500.

بالإضافة إلى أن موقع جول يوفر خدمة البث المباشر الكتابي، لبعض مباريات البطولة الكبير، ويبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.

البطولة القناة الناقلة كأس مصر أون تايم سبورت

مباريات دور الـ 32 من كأس مصر

في هذا الدور يفتتح الأهلي حامل اللقب مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة النصر، بينما يلعب الزمالك مع حرس الحدود، وبيراميدز سيلاقي العبور، والاتحاد السكندري أمام النجوم، والإسماعيلي مع لافيينا

المباراة الموعد الملعب إنبي - نادي اتحاد نبروه الخميس 11 فبراير2021 استاد السلام وادي دجلة - الأهلي الخميس 11 فبراير 2021 استاد السكة الحديد المقاولون العرب - بتروجيت السبت 13 فبراير 2021 استاد السلام الاتحاد السكندري - النجوم الأحد 14 فبراير 2021 استاد حرس الحدود الانتاج الحربي - كوكاكولا الأحد 14 فبراير 2021 استاد المقاولون العرب الإسماعيلي - لافيينا الأحد 14 فبراير 2021 استاد السويس الجديد الجونة - كيما أسوان الأحد 14 فبراير 2021 استاد السلام المصري - المنصورة الإثنين 15 فبراير 2021 استاد برج العرب سموحة - دكرنس الثلاثاء 16 فبراير 2021 استاد حرس الحدود بيراميدز - العبور الأربعاء 17 فبراير 2021 استاد بتروسبورت طلائع الجيش - القناة الخميس 18 فبراير 2021 استاد السويس الجديد الأهلي - النصر الجمعة 19 فبراير 2021 استاد القاهرة الدولي الزمالك - حرس الحدود السبت 20 فبراير 2021 استاد بتروسبورت سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة الإثنين 22 فبراير 2021 استاد حرس الحدود مصر المقاصة - أشمون الثلاثاء 23 فبراير 2021 الأسيوطي الرئيسي أسوان - سوهاج الأربعاء 24 فبراير 2021 استاد اتحاد الشرطة

نتائج الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر

في هذا الدور تأهل المنصورة بعد فوزه على الحامول بهدفين دون رد، كما تخطى حرس الحدود نظيره فاركو بركلات الترجيح، وودع الداخلية المنافسة على يد العبور بركلات الترجيح.