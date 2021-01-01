جدول مباريات كأس مصر 2021، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار
انطلقت نسخة موسم 2020-21، من كأس مصر في يناير الماضي، من الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها الفرق من الدرجات الأدنى، حتى يشارك فرق الدوري الممتاز بداية من دور الـ 32.
ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.
ومن المنتظر أن تشهد النسخة الحالية من كأس مصر، الكثير من الإثارة، فالأهلي يريد الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب طلائع الجيش.
جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة
بينما يطمح الزمالك إلى الفوز بلقب الكأس من جديد، ومواصلة الاقتراب من الأهلي في قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للقب وتقليص الفارق إلى تسعة ألقاب، وسيطمح بيراميدز المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق أول ألقابه والحصول على كأس مصر.
وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما يخص بطولة كأس مصر 2020-21.
القنوات الناقلة لبطولة كأس مصر
تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات كأس مصر، عبر شاشاتها على قمر النايل سات.
ويمكن استقبال قنوات أون تايم سبورتس، على قمر النايل سات عبر ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على التردد التالي، 10853، معدل استقطاب: أفقي، ومعدل ترميز: 27500.
بالإضافة إلى أن موقع جول يوفر خدمة البث المباشر الكتابي، لبعض مباريات البطولة الكبير، ويبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.
|البطولة
|القناة الناقلة
|كأس مصر
|أون تايم سبورت
مباريات دور الـ 32 من كأس مصر
في هذا الدور يفتتح الأهلي حامل اللقب مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة النصر، بينما يلعب الزمالك مع حرس الحدود، وبيراميدز سيلاقي العبور، والاتحاد السكندري أمام النجوم، والإسماعيلي مع لافيينا
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|إنبي - نادي اتحاد نبروه
|الخميس 11 فبراير2021
|استاد السلام
|وادي دجلة - الأهلي
|الخميس 11 فبراير 2021
|استاد السكة الحديد
|المقاولون العرب - بتروجيت
|السبت 13 فبراير 2021
|استاد السلام
|الاتحاد السكندري - النجوم
|الأحد 14 فبراير 2021
|استاد حرس الحدود
|الانتاج الحربي - كوكاكولا
|الأحد 14 فبراير 2021
|استاد المقاولون العرب
|الإسماعيلي - لافيينا
|الأحد 14 فبراير 2021
|استاد السويس الجديد
|الجونة - كيما أسوان
|الأحد 14 فبراير 2021
|استاد السلام
|المصري - المنصورة
|الإثنين 15 فبراير 2021
|استاد برج العرب
|سموحة - دكرنس
|الثلاثاء 16 فبراير 2021
|استاد حرس الحدود
|بيراميدز - العبور
|الأربعاء 17 فبراير 2021
|استاد بتروسبورت
|طلائع الجيش - القناة
|الخميس 18 فبراير 2021
|استاد السويس الجديد
|الأهلي - النصر
|الجمعة 19 فبراير 2021
|استاد القاهرة الدولي
|الزمالك - حرس الحدود
|السبت 20 فبراير 2021
|استاد بتروسبورت
|سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة
|الإثنين 22 فبراير 2021
|استاد حرس الحدود
|مصر المقاصة - أشمون
|الثلاثاء 23 فبراير 2021
|الأسيوطي الرئيسي
|أسوان - سوهاج
|الأربعاء 24 فبراير 2021
|استاد اتحاد الشرطة
نتائج الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر
في هذا الدور تأهل المنصورة بعد فوزه على الحامول بهدفين دون رد، كما تخطى حرس الحدود نظيره فاركو بركلات الترجيح، وودع الداخلية المنافسة على يد العبور بركلات الترجيح.
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|الألمونيوم - كيما أسوان
|الجمعة 5 فبراير2021
|2-1
|استاد الألومونيوم
|سوهاج - تليفونات بني سويف
|الجمعة 5 فبراير2021
|0-1
|استاد سوهاج
|ملوي - لافيينا
|الجمعة 5 فبراير2021
|
1-1 (3-2)
|مركز شباب ناصر ملوي
|العبور - الداخلية
|الجمعة 5 فبراير2021
|1-1 (3-4)
|استاد العبور بالقليوبية
|السكة الحديد - كوكاكولا
|الجمعة 5 فبراير2021
|0-0 (8-7)
|استاد السكة الحديد
|النجوم - مصر للتأمين
|الجمعة 5 فبراير2021
|0-0 (7-8)
|نادي النجوم
|النصر - نادي شبان بدواي
|الجمعة 5 فبراير2021
|0-5
|نادي النصر
|دكرنس - بلدية المحلة
|الجمعة 5 فبراير2021
|0-0 (4-5)
|نادي دكرنس
|الحامول - المنصورة
|الجمعة 5 فبراير2021
|2-0
|نادي الحامول
|فاركو - حرس الحدود
|الجمعة 5 فبراير2021
|0-0 (4-3)
|استاد حرس الحدود
|القناة - المريخ
|الجمعة 5 فبراير2021
|1-1 (2-4)
|استاد القناة القديمم
|منشية الشهداء - بتروجيت
|الجمعة 5 فبراير2021
|1-1 (5-4)
|منشية الشهداء
|بترول أسيوط - أشمون
|السبت 6 فبراير2021
|0-0 (4-2)
|استاد بترول أسيوط
|مركز شباب سيدي غازي - نبروه
|السبت 6 فبراير2021
|3-0
|نادي الحامول