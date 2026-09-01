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imago-sport-1081416682.jpgAnadolu Agency
مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

محمد صلاح
طرابزون سبور
كوبس ضد طرابزون سبور
كوبس
دوري المؤتمر الأوروبي
طرابزون سبور ضد هارتس
هارتس
طرابزون سبور ضد فرايبورج
فرايبورج
سسكا صوفيا ضد طرابزون سبور
سسكا صوفيا
طرابزون سبور ضد يابلونيك
يابلونيك
النجم الأحمر بلجراد ضد طرابزون سبور
النجم الأحمر بلجراد
مصر
فنلندا
تركيا
اسكتلندا
ألمانيا
بلغاريا
التشيك
صربيا

تعرف على جدول مباريات طرابزون سبور ومحمد صلاح في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 والقنوات الناقلة والترتيب..

يخوض نادي طرابزون سبور رحلته الأوروبية في بطولة دوري المؤتمر 2026-2027 وذلك بعد خسارة ملحق الدوري الأوروبي لصالح فيرينتسفاروشي.

محمد صلاح انضم إلى طرابزون سبور هذا الصيف ويرغب في حصد الألقاب مع الفريق التركي رغم البداية المتعثرة.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري.

 القنوات الناقلة لمباريات طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري المؤتمر الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ آرسنال رحلته في دوري المؤتمر الأوروبي بمواجهة خارج أرضه أمام كووبيون بالوسيور، على أن تكون الجولة الختامية أمام النجم الأحمر.

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
كووبيون بالوسيور - طرابزون سبورالخميس 15 أكتوبر 2026
19:45 السعودية، 20:45 الإمارات		  سافون سانومات أرينا
طرابزون سبور - هارتسالخميس 22 أكتوبر 2026
19:45 السعودية، 20:45 الإمارات		 بابارا بارك
طرابزون سبور - فرايبورجالخميس 5 نوفمبر 2026
20:45 السعودية، 22:45 الإمارات		 بابارا بارك
سيسكا صوفيا - طرابزون سبورالخميس 26 نوفمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		   بولجارسكا أرمييا
طرابزون سبور - يابلونكالخميس 10 ديسمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 بابارا بارك
النجم الأحمر - طرابزون سبورالخميس 17 ديسمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		  راجكو ميتيتش

جدول ترتيب طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1آرهوس00000000
2أياكس00000000
3موناكو00000000
4أتالانتا00000000
5برايتون00000000
6يونيفيرسيتاتيا كرايوفا00000000
7كوبنهاجن00000000
8سابورتالو تبليسي00000000
9لوجانو00000000
10ميدتييلاند00000000
11نوردشيلاند00000000
12ثون00000000
13تفينتي00000000
14بوراتس بانيا لوكا00000000
15النجم الأحمر00000000
16يابلونك00000000
17كانو زالجيريس00000000
18خيتافي00000000
19هارتس00000000
20هايدوك سبليت00000000
21إنتر كلوب ديسكالديس00000000
22جينيت00000000
23كيرات00000000
24إجناتيا00000000
25كوبس00000000
26لينكولن ريد00000000
27ميالبو00000000
28بافوس00000000
29باناثينايكوس00000000
30سيسكا صوفيا00000000
31ريجا00000000
32سبورتنج براجا00000000
33فرايبورج00000000
34بران00000000
35سينت ترويدنس00000000
36طرابزون سبور00000000
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