يدخل طرابزون سبور منافسات الدوري التركي 2026-2027، رافعًا شعار المنافسة على اللقب الذي بات التتويج به أمرًا ممكنًا بعد صفقات قوية للغاية يتصدرها الدولي المصري محمد صلاح.

ومنذ انضمام الملك المصري إلى صفوف الفريق التركي ارتفعت مستويات المتابعة لأعلى مستوياتها سواء للنادي أو للدوري التركي بشكل عام.

احتل طرابزون سبور المركز الثالث في النسخة الماضية من الدوري التركي، وعليه يطمح على الأقل في المنافسة على اللقب والوصول لدوري أبطال أوروبا.

ونستعرض لكم، في هذا التقرير، جدول مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

نظام الدوري التركي 2026-2027

عدد فرق الدوري التركي هو 18 فريقًا يتنافسون بشكل اعتيادي على دورين (ذهاب وإياب ويحصل صاحب أكبر عدد من النقاط على اللقب، يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يخوض الوصيف الملحق التأهيلي، ويتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى ملحق الدوري الأوروبي، ويهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى الدرجة الأدنى.

متى يبدأ وينتهي الدوري التركي 2026-2027؟

البطولة البداية النهاية دور الـ32 الجمعة 14 أغسطس/أوت 2026 الأحد 23 مايو/أيار 2027

ما القنوات الناقلة للدوري التركي 2026-2027؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس القطرية" حقوق بث الدوري التركي 2026-2027.

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جدول مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 قاسم باشا - طرابزون سبور السبت 15 أغسطس 2026

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات رجب طيب أردوجان 2 طرابزون سبور - باشاك شهير الأحد 23 أغسطس 2026

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات بابارا بارك 3 أميد سبور - طرابزون سبور الإثنين 31 أغسطس 2026

21:30 السعودية، 22:30 الإمارات سيرانتيبي سبور كومبليكسي 4 طرابزون سبور - جنشلربيرليجي 6 سبتمبر 2026 بابارا بارك 5 كونيا سبور - طرابزون سبور 13 سبتمبر 2026 كونيا متروبليتان 6 طرابزون سبور - جالطة سراي 20 سبتمبر 2026 بابارا بارك 7 سامسون سبور - طرابزون سبور 11 أكتوبر 2026 19 مايو 8 طرابزون سبور - بشكتاش 18 أكتوبر 2026 بابارا بارك 9 ريزا سبور - طرابزون سبور 25 أكتوبر 2026 تشايكور ديدي 10 طرابزون سبور - غازي عنتاب 1 نوفمبر 2026 بابارا بارك 11 ألانيا سبور - طرابزون سبور 8 نوفمبر 2026 ألانيا أوبا 12 طرابزون سبور - أيوب سبور 22 نوفمبر 2026 بابارا بارك 13 جوزتيبي - طرابزون سبور 29 نوفمبر 2026 جورسيل أكسيل 14 طرابزون سبور - كوروم 6 ديسمبر 2026 بابارا بارك 15 فنربخشه - طرابزون سبور 13 ديسمبر 2026 شكري سراج أوجلو 16 طرابزون سبور - كوجالي سبور 20 ديسمبر 2026 بابارا بارك 17 إرزوروم سبور. طرابزون سبور 17 يناير 2027 كاظم قرة بكر 18 طرابزون سبور - قاسم باشا 24 يناير 2027 بابارا بارك 19 باشاك شهير - طرابزون سبور 31 يناير 2027 فاتح تيريم 20 طرابزون سبور - أميد سبور 7 فبراير 2027 بابارا بارك 21 جنشلربيرليجي - طرابزون سبور 14 فبراير 2027 إريامان 22 طرابزون سبور - كونيا سبور 21 فبراير 2027 بابارا بارك 23 جالطة سراي - طرابزون سبور 28 فبراير 2027 علي سامي ين 24 طرابزون سبور - سامسون سبور 7 مارس 2027 بابارا بارك 25 بشكتاش - طرابزون سبور 14 مارس 2027 بشكتاش توبراش 26 طرابزون سبور - ريزا سبور 21 مارس 2027 بابارا بارك 27 غازي عنتاب - طرابزون سبور 4 أبريل 2027 غازي عنتاب 28 طرابزون سبور - ألانيا سبور 11 أبريل 2027 بابارا بارك 29 أيوب سبور - طرابزون سبور 18 أبريل 2027 رجب طيب أردوجان 30 طرابزون سبور - جوزتيبي 25 أبريل 2027 بابارا بارك 31 كوروم - طرابزون سبور 2 مايو 2027 كوروم سيتي 32 طرابزون سبور - فنربخشه 9 مايو 2027 بابارا بارك 33 كوجالي سبور - طرابزون سبور 16 مايو 2027 كوجالي 34 طرابزون سبور - إرزوروم سبور 23 مايو 2027 بابارا بارك

سجل طرابزون سبور في الدوري التركي عبر التاريخ