يدخل طرابزون سبور منافسات الدوري التركي 2026-2027، رافعًا شعار المنافسة على اللقب الذي بات التتويج به أمرًا ممكنًا بعد صفقات قوية للغاية يتصدرها الدولي المصري محمد صلاح.
ومنذ انضمام الملك المصري إلى صفوف الفريق التركي ارتفعت مستويات المتابعة لأعلى مستوياتها سواء للنادي أو للدوري التركي بشكل عام.
احتل طرابزون سبور المركز الثالث في النسخة الماضية من الدوري التركي، وعليه يطمح على الأقل في المنافسة على اللقب والوصول لدوري أبطال أوروبا.
ونستعرض لكم، في هذا التقرير، جدول مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.
نظام الدوري التركي 2026-2027
عدد فرق الدوري التركي هو 18 فريقًا يتنافسون بشكل اعتيادي على دورين (ذهاب وإياب ويحصل صاحب أكبر عدد من النقاط على اللقب، يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يخوض الوصيف الملحق التأهيلي، ويتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى ملحق الدوري الأوروبي، ويهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى الدرجة الأدنى.
متى يبدأ وينتهي الدوري التركي 2026-2027؟
|البطولة
|البداية
|النهاية
|دور الـ32
|الجمعة 14 أغسطس/أوت 2026
|الأحد 23 مايو/أيار 2027
ما القنوات الناقلة للدوري التركي 2026-2027؟
تمتلك شبكة "بي إن سبورتس القطرية" حقوق بث الدوري التركي 2026-2027.
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جدول مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|1
|قاسم باشا - طرابزون سبور
|السبت 15 أغسطس 2026
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|رجب طيب أردوجان
|2
|طرابزون سبور - باشاك شهير
|الأحد 23 أغسطس 2026
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|بابارا بارك
|3
|أميد سبور - طرابزون سبور
|الإثنين 31 أغسطس 2026
21:30 السعودية، 22:30 الإمارات
|سيرانتيبي سبور كومبليكسي
|4
|طرابزون سبور - جنشلربيرليجي
|6 سبتمبر 2026
|بابارا بارك
|5
|كونيا سبور - طرابزون سبور
|13 سبتمبر 2026
|كونيا متروبليتان
|6
|طرابزون سبور - جالطة سراي
|20 سبتمبر 2026
|بابارا بارك
|7
|سامسون سبور - طرابزون سبور
|11 أكتوبر 2026
|19 مايو
|8
|طرابزون سبور - بشكتاش
|18 أكتوبر 2026
|بابارا بارك
|9
|ريزا سبور - طرابزون سبور
|25 أكتوبر 2026
|تشايكور ديدي
|10
|طرابزون سبور - غازي عنتاب
|1 نوفمبر 2026
|بابارا بارك
|11
|ألانيا سبور - طرابزون سبور
|8 نوفمبر 2026
|ألانيا أوبا
|12
|طرابزون سبور - أيوب سبور
|22 نوفمبر 2026
|بابارا بارك
|13
|جوزتيبي - طرابزون سبور
|29 نوفمبر 2026
|جورسيل أكسيل
|14
|طرابزون سبور - كوروم
|6 ديسمبر 2026
|بابارا بارك
|15
|فنربخشه - طرابزون سبور
|13 ديسمبر 2026
|شكري سراج أوجلو
|16
|طرابزون سبور - كوجالي سبور
|20 ديسمبر 2026
|بابارا بارك
|17
|إرزوروم سبور. طرابزون سبور
|17 يناير 2027
|كاظم قرة بكر
|18
|طرابزون سبور - قاسم باشا
|24 يناير 2027
|بابارا بارك
|19
|باشاك شهير - طرابزون سبور
|31 يناير 2027
|فاتح تيريم
|20
|طرابزون سبور - أميد سبور
|7 فبراير 2027
|بابارا بارك
|21
|جنشلربيرليجي - طرابزون سبور
|14 فبراير 2027
|إريامان
|22
|طرابزون سبور - كونيا سبور
|21 فبراير 2027
|بابارا بارك
|23
|جالطة سراي - طرابزون سبور
|28 فبراير 2027
|علي سامي ين
|24
|طرابزون سبور - سامسون سبور
|7 مارس 2027
|بابارا بارك
|25
|بشكتاش - طرابزون سبور
|14 مارس 2027
|بشكتاش توبراش
|26
|طرابزون سبور - ريزا سبور
|21 مارس 2027
|بابارا بارك
|27
|غازي عنتاب - طرابزون سبور
|4 أبريل 2027
|غازي عنتاب
|28
|طرابزون سبور - ألانيا سبور
|11 أبريل 2027
|بابارا بارك
|29
|أيوب سبور - طرابزون سبور
|18 أبريل 2027
|رجب طيب أردوجان
|30
|طرابزون سبور - جوزتيبي
|25 أبريل 2027
|بابارا بارك
|31
|كوروم - طرابزون سبور
|2 مايو 2027
|كوروم سيتي
|32
|طرابزون سبور - فنربخشه
|9 مايو 2027
|بابارا بارك
|33
|كوجالي سبور - طرابزون سبور
|16 مايو 2027
|كوجالي
|34
|طرابزون سبور - إرزوروم سبور
|23 مايو 2027
|بابارا بارك
سجل طرابزون سبور في الدوري التركي عبر التاريخ
|النادي
|عدد مرات الفوز
|سنوات التتويج
|عدد مرات الوصافة
|سنوات الوصافة
|طرابزون سبور
|7
|1975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1980–81, 1983–84, 2021–22
|9
|1977–78, 1981–82, 1982–83, 1994–95, 1995–96, 2003–04, 2004–05, 2010–11, 2019–20