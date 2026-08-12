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Mohamed Salah Trabzonspor 2026 unveilingGetty
أحمد مجدي

ترجمه

جدول مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة
طرابزون سبور
دوري السوبر التركي
تركيا

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

يدخل طرابزون سبور منافسات الدوري التركي 2026-2027، رافعًا شعار المنافسة على اللقب الذي بات التتويج به أمرًا ممكنًا بعد صفقات قوية للغاية يتصدرها الدولي المصري محمد صلاح.

ومنذ انضمام الملك المصري إلى صفوف الفريق التركي ارتفعت مستويات المتابعة لأعلى مستوياتها سواء للنادي أو للدوري التركي بشكل عام.

احتل طرابزون سبور المركز الثالث في النسخة الماضية من الدوري التركي، وعليه يطمح على الأقل في المنافسة على اللقب والوصول لدوري أبطال أوروبا.

ونستعرض لكم، في هذا التقرير، جدول مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

نظام الدوري التركي 2026-2027

عدد فرق الدوري التركي هو 18 فريقًا يتنافسون بشكل اعتيادي على دورين (ذهاب وإياب ويحصل صاحب أكبر عدد من النقاط على اللقب، يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يخوض الوصيف الملحق التأهيلي، ويتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى ملحق الدوري الأوروبي، ويهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى الدرجة الأدنى.

دوري السوبر التركي
كاسيمباسا crest
كاسيمباسا
KAS
طرابزون سبور crest
طرابزون سبور
TRS

متى يبدأ وينتهي الدوري التركي 2026-2027؟

البطولةالبدايةالنهاية
دور الـ32الجمعة 14 أغسطس/أوت 2026الأحد 23 مايو/أيار 2027

ما القنوات الناقلة للدوري التركي 2026-2027؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس القطرية" حقوق بث الدوري التركي 2026-2027.

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جدول مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027

الجولةالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
1قاسم باشا - طرابزون سبورالسبت 15 أغسطس 2026
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		 رجب طيب أردوجان
2طرابزون سبور - باشاك شهيرالأحد 23 أغسطس 2026
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		 بابارا بارك
3أميد سبور - طرابزون سبورالإثنين 31 أغسطس 2026
21:30 السعودية، 22:30 الإمارات		 سيرانتيبي سبور كومبليكسي
4طرابزون سبور - جنشلربيرليجي  6 سبتمبر 2026 بابارا بارك
5كونيا سبور - طرابزون سبور 13 سبتمبر 2026 كونيا متروبليتان
6طرابزون سبور - جالطة سراي 20 سبتمبر 2026 بابارا بارك
7سامسون سبور - طرابزون سبور 11 أكتوبر 2026 19 مايو
8طرابزون سبور - بشكتاش18 أكتوبر 2026 بابارا بارك
9ريزا سبور - طرابزون سبور 25 أكتوبر 2026 تشايكور ديدي
10طرابزون سبور - غازي عنتاب 1 نوفمبر 2026 بابارا بارك
11ألانيا سبور - طرابزون سبور 8 نوفمبر 2026 ألانيا أوبا
12طرابزون سبور - أيوب سبور 22 نوفمبر 2026 بابارا بارك
13جوزتيبي - طرابزون سبور 29 نوفمبر 2026 جورسيل أكسيل
14طرابزون سبور - كوروم 6 ديسمبر 2026 بابارا بارك
15فنربخشه - طرابزون سبور 13 ديسمبر 2026 شكري سراج أوجلو
16طرابزون سبور - كوجالي سبور 20 ديسمبر 2026 بابارا بارك
17إرزوروم سبور. طرابزون سبور17 يناير 2027 كاظم قرة بكر
18طرابزون سبور - قاسم باشا 24 يناير 2027 بابارا بارك
19باشاك شهير - طرابزون سبور 31 يناير 2027 فاتح تيريم
20طرابزون سبور - أميد سبور 7 فبراير 2027 بابارا بارك
21جنشلربيرليجي - طرابزون سبور 14 فبراير 2027 إريامان
22طرابزون سبور - كونيا سبور 21 فبراير 2027 بابارا بارك
23جالطة سراي - طرابزون سبور 28 فبراير 2027 علي سامي ين
24طرابزون سبور - سامسون سبور 7 مارس 2027 بابارا بارك
25بشكتاش - طرابزون سبور 14 مارس 2027 بشكتاش توبراش
26طرابزون سبور - ريزا سبور 21 مارس 2027 بابارا بارك
27غازي عنتاب - طرابزون سبور 4 أبريل 2027 غازي عنتاب
28طرابزون سبور - ألانيا سبور 11 أبريل 2027 بابارا بارك
29أيوب سبور - طرابزون سبور 18 أبريل 2027 رجب طيب أردوجان
30طرابزون سبور - جوزتيبي 25 أبريل 2027 بابارا بارك
31كوروم - طرابزون سبور 2 مايو 2027 كوروم سيتي
32طرابزون سبور - فنربخشه 9 مايو 2027 بابارا بارك
33كوجالي سبور - طرابزون سبور 16 مايو 2027 كوجالي
34طرابزون سبور - إرزوروم سبور23 مايو 2027 بابارا بارك

سجل طرابزون سبور في الدوري التركي عبر التاريخ

الناديعدد مرات الفوزسنوات التتويجعدد مرات الوصافةسنوات الوصافة
طرابزون سبور71975–76, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1980–81, 1983–84, 2021–229 1977–78, 1981–82, 1982–83, 1994–95, 1995–96, 2003–04, 2004–05, 2010–11, 2019–20
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