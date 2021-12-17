جدول مباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2022 والقنوات الناقلة

منذ سنوات عديدة وكأس ملك إسبانيا بعيدة عن جنبات سانتياجو برنابيو، بالتحديد منذ 2014 لم يتمكن ريال مدريد من الظفر بثاني أهم بطولات إسبانيا، مما يُزيد من حجم الضغوطات في هذه النسخة لاسترداد اللقب الغائب قرابة 9 سنوات.

آخر لقب حققه ريال مدريد للكأس كان في ولاية كارلو أنشيلوتي، وللمصادفة، عاد الإيطالي هذا الموسم إلى الميرينجي خلفًا لزين الدين زيدان، ويبدو أنه لن يتنازل أبدًا عن إعادة الدرع مجددًا إلى اللوس بلانكوس.

كانت مشاركة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2020-21 مخيبة للآمال للغاية، فخرج الفريق من دور الـ32 على يد أحد فرق الدرجة الثالثة، ألكويانو، بعد امتداد المباراة للاوقات الإضافية.

وبشكل عام في السنوات الماضية لم يصل الريال كثيرًا إلى الأدوار النهائية من المسابقة، وهو ما تسبب في وابل من الانتقادات على إهمال الكأس الغالية.

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2022، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

حقق ريال مدريد لقب كأس ملك إسبانيا في 19 مناسبة سابقة، وهو ثالث أكثر الأندية تحقيقًا للبطولة بعد برشلونة وأتلتيك بيلباو.

في هذا التقرير نستعرض معًا رحلة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا لموسم 2021-22، وكيف يمكنك متابعة مبارياته؟

القنوات الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا

لا توجد قنوات ناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلم تقم أي قناة بشراء الحقوق لهذه النسخة حتى الآن.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

البطولة القنوات الناقلة كأس ملك إسبانيا لا يوجد

جدول مباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

تم إعفاء ريال مدريد من المشاركة في دور الـ64 التمهيدي، وسيبدأ مشاركاته في كأس ملك إسبانيا من دور الـ32.

القرعة أسقطت كتيبة كارلو أنشيلوتي في مواجهة "ثأرية" أمام ألكويانو بدور الـ32.