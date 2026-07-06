يضع ريال مدريد نصب عينيه في الموسم الجديد 2026-2027، العودة للسيطرة على الكرة الإسبانية بعد موسمين مخيبين للآمال.
في الموسم الماضي، خسر ريال مدريد اللقب لصالح برشلونة للعام الثاني على التوالي وخرج دون أي بطولة، وهو ما أسفر عن سلسلة من التغييرات الكبيرة.
وفي الموسم الجديد، لن تتهاون جماهير ريال مدريد بشأن الفوز بلقب الليجا والتوسع نحو الفوز بعدة ألقاب مهمة، خصوصًا بعد التعاقد مع جوزيه مورينيو مدربًا وجلب صفقات جديدة.
ويستهل ريال مدريد موسمه بمواجهة ريال سوسييداد على ملعبه يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، على أن يختتم المنافسات بلقاء ديبورتيفو لاكورنيا في الجولة الأخيرة يوم 30 مايو 2027.
في السطور التالية، نرصد جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الفريق الملكي.
ما القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟
ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.
إلا أنّ أغلب مباريات ريال مدريد تكون معروضة إما على beIN SPORTS HD 1 أو beIN SPORTS HD 2 إن لم يكن هناك مباراة أكثر أهمية خاصة في الدوري الإنجليزي.
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهد البث المباشر لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 على تطبيق beIN CONNECT وكذلك TOD TV.
جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|1
|ريال مدريد - ريال سوسييداد
|الأحد 16 أغسطس 2026
|سانتياجو برنابيو
|2
|إسبانيول - ريال مدريد
|الأحد 23 أغسطس 2026
|ستيج فرونت
|3
|ريال مدريد - ملقا
|الأحد 30 أغسطس 2026
|سانتياجو برنابيو
|4
|ريال بيتيس - ريال مدريد
|الأحد 6 سبتمبر 2026
|لا كارتوخا
|5
|ريال مدريد - رايو فاليكانو
|الأحد 13 سبتمبر 2026
|سانتياجو برنابيو
|6
|إلتشي - ريال مدريد
|الأربعاء 16 سبتمبر 2026
|مانويل مارتينيز فالريو
|7
|أتلتيكو مدريد - ريال مدريد
|الأحد 20 سبتمبر 2026
|طيران الرياض ميتروبوليتانو
|8
|ريال مدريد - فياريال
|الأحد 11 أكتوبر 2026
|سانتياجو برنابيو
|9
|ريال مدريد - إشبيلية
|الأحد 18 أكتوبر 2026
|سانتياجو برنابيو
|10
|برشلونة - ريال مدريد
|الأحد 25 أكتوبر 2026
|سبوتيفاي كامب نو
|11
|راسينج - ريال مدريد
|الأحد 1 نوفمبر 2026
|آل ساردينيرو
|12
|فالنسيا - ريال مدريد
|الأحد 8 نوفمبر 2026
|ميستايا
|13
|ريال مدريد - سيلتا فيجو
|الأحد 22 نوفمبر 2026
|سانتياجو برنابيو
|14
|ريال مدريد - ألافيس
|الأحد 29 نوفمبر 2026
|سانتياجو برنابيو
|15
|أتلتيك بلباو - ريال مدريد
|الأحد 6 ديسمبر 2026
|سان ماميس
|16
|ريال مدريد - أوساسونا
|الأحد 13 ديسمبر 2026
|سانتياجو برنابيو
|17
|ديبورتيفو لاكورونيا - ريال مدريد
|الأحد 20 ديسمبر 2026
|ريازور
|18
|ريال مدريد - خيتافي
|الأحد 3 يناير 2027
|سانتياجو برنابيو
|19
|ريال مدريد - ليفانتي
|الأحد 10 يناير 2027
|سانتياجو برنابيو
|20
|ملقا - ريال مدريد
|الأحد 17 يناير 2027
|لا روزاليدا
|21
|ريال مدريد - ريال بيتيس
|الأحد 24 يناير 2027
|سانتياجو برنابيو
|22
|رايو فاليكانو - ريال مدريد
|الأحد 31 يناير 2027
|تيريزا ريفيرو
|23
|ريال سوسيداد - ريال مدريد
|الأحد 7 فبراير 2027
|أنويتا
|24
|ريال مدريد - أتلتيك بلباو
|الأحد 14 فبراير 2027
|سانتياجو برنابيو
|25
|إشبيلية - ريال مدريد
|الأحد 21 فبراير 2027
|رامون سانشيز بيزخوان
|26
|ريال مدريد - فالنسيا
|الأحد 28 فبراير 2027
|سانتياجو برنابيو
|27
|فياريال - ريال مدريد
|الأحد 7 مارس 2027
|لا سيراميكا
|28
|ريال مدريد - إسبانيول
|الأحد 14 مارس 2027
|سانتياجو برنابيو
|29
|سيلتا فيجو - ريال مدريد
|الأحد 21 مارس 2027
|بالايدوس
|30
|ريال مدريد - أتلتيكو مدريد
|الأحد 4 أبريل 2027
|سانتياجو برنابيو
|31
|أوساسونا - ريال مدريد
|الأحد 11 أبريل 2027
|آل سادار
|32
|خيتافي - ريال مدريد
|الأحد 18 أبريل 2027
|كولوسيوم
|33
|ريال مدريد - إلتشي
|الأربعاء 21 أبريل 2027
|سانتياجو برنابيو
|34
|ليفانتي - ريال مدريد
|الأحد 2 مايو 2027
|سيوداد دي فالنسيا
|35
|ريال مدريد - برشلونة
|الأحد 9 مايو 2027
|سانتياجو برنابيو
|36
|ريال مدريد - راسينج
|الأحد 16 مايو 2027
|سانتياجو برنابيو
|37
|ألافيس - ريال مدريد
|الأحد 23 مايو 2027
|مينديزوروزا
|38
|ريال مدريد - ديبورتيفو لاكورونيا
|الأحد 30 مايو 2027
|سانتياجو برنابيو
جدول ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027
|المركز
|الفريق
|المباريات
|الأهداف
|النقاط
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|1
|أتلتيك بيلباو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|أتلتيكو مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|أوساسونا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|إلتشي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|ألافيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|إسبانيول
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|برشلونة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|خيتافي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|ليفانتي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|مالقا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|راسينج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|رايو فاييكانو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|سيلتا فيجو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|ديبورتيفو لاكورنيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|ريال بيتيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ريال مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|ريال سوسيداد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|إشبيلية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|فالنسيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|فياريال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0