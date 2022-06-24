جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2022-2023، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نجح ريال مدريد، في حسم لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي لصالحه تحت قيادة مدربه كارلو أنشيلوتي، بعد فترة طويلة من الغياب.

ويعد النادي الملكي أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري الإسباني وسيعمل في الموسم الجديد على أن يحتفظ باللقب تحت قيادة المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، وستكون مهمة الميرينجي في الاحتفاظ ببطولته ليست بالسهلة.

في هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-2023 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الأولى لها 'beIN SPORTS HD 1' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

يبدأ ريال مدريد مهمته في الموسم الجديد خارج قواعده، وستكون أمام ألميريا على ملعب ألعاب البحر المتوسط.

وسيكون الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولتين التاسعة يوم 16 أكتوبر 2022، على ملعب سانتياجو برنابيو، والجولة الـ 26 يوم 19 مارس 2023 على ملعب كامب نو.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 ألميريا - ريال مدريد 14 أغسطس 2022 - ملعب ألعاب البحر المتوسط 2 سيلتا فيجو - ريال مدريد 21 أغسطس 2022 - بالايدوس 3 إسبانيول - ريال مدريد 28 أغسطس 2022 - كورنيلا 4 ريال مدريد - ريال بيتيس 4 سبتمبر 2022 - سانتياجو برنابيو 5 ريال مدريد - ريال مايوركا 11 سبتمبر 2022 - سانتياجو برنابيو 6 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 18 سبتمبر 2022 - واندا متروبوليتانو 7 ريال مدريد - أوساسونا 4 أكتوبر 2022 - سانتياجو برنابيو 8 خيتافي - ريال مدريد 9 أكتوبر 2022 - ألفونسو بيريز 9 ريال مدريد - برشلونة 16 أكتوبر 2022 - سانتياجو برنابيو 10 إلتشي - ريال مدريد 19 أكتوبر 2022 - مانويل مارتينيز فاليرو 11 ريال مدريد - إشبيلية 23 أكتوبر 2022 - سانتياجو برنابيو 12 ريال مدريد - جيرونا 30 أكتوبر 2022 - سانتياجو برنابيو 13 ريال مدريد - رايو فاييكانو 6 نوفمبر 2022 - فاييكاس 14 ريال مدريد - قادش 9 نوفمبر 2022 - سانتياجو برنابيو

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني