جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

تستضيف قطر خلال شهر ديسمبر الجاري كأس العرب 2021، والذي عاد بعد توقف استمر لحوالي تسع سنوات تحت اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

انتهى دور المجموعات وتأهلت 8 منتخبات لربع النهائي، ومن المتوقع أن يكون هذا الدور مثيرًا على نفس مستوى الدور الأول.

تأهلت منتخبات مصر والجزائر وتونس وعمان لربع النهائي، بجانب منتخبات قطر والإمارات والأردن والمغرب.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي الأسطر التالية، نتعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب 2021

سيبدأ ربع نهائي كأس العرب 2021 يوم الجمعة القادم، وسيشهد اليوم الأول مباراتي تونس ضد عمان وقطر ضد الإمارات.

🥁 نقدّم لكم مواجهات ربع نهائي كأس العرب #FIFArabCup !



ما هي المواجهة الأبرز برأيكم؟ pic.twitter.com/JFAyojlQ3I — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 7, 2021

في اليوم الثاني سيلتقي منتخب مصر مع منتخب الأردن، ويواجه منتخب المغرب الجزائر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تونس - عمان الجمعة 10 ديسمبر 2021،



16:00 تونس، 19:00 عمان beIN SPORTS HD 1, 2



Al Kass ستاد المدينة التعليمية قطر - الإمارات الجمعة 10 ديسمبر 2021،



22:00 قطر، 23:00 الإمارات beIN SPORTS HD 1, 2



Al Kass ستاد البيت مصر - الأردن السبت 11 ديسمبر 2021،



18:00 قطر، 17:00 مصر beIN SPORTS HD 1, 2



Al Kass ستاد الجنوب المغرب - الجزائر السبت 11 ديسمبر 2021،



22:00 قطر، 21:00 مصر beIN SPORTS HD 1, 2



Al Kass ستاد الثمامة

ما هي القنوات الناقلة لكأس العرب 2021؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتي beIN SPORTS HD 1,2.

وأكدت المجموعة أن البطولة مذاعة على قنواتها بصورة حصرية وسوف يتم بثها بشكل مجاني للجميع.

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العرب 2021 عن طريق الإنترنت، وذلك من خلال النسخة العربية من موقع جول.

ترتيب مجموعات كأس العرب 2021

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 قطر 3 3 0 0 6 1 +5 9 2 عمان 3 1 1 1 5 3 +2 4 3 العراق 3 0 2 1 1 4 -3 2 4 البحرين 3 0 1 2 0 4 -4 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 3 2 0 1 6 3 +3 6 2 الإمارات 3 2 0 1 3 2 +1 6 3 سوريا 3 1 0 2 4 4 0 3 4 موريتانيا 3 1 0 2 3 7 -4 3

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 3 3 0 0 9 0 +9 9 2 الأردن 3 2 0 1 6 5 +1 6 3 السعودية 3 0 1 2 1 3 -2 1 4 فلسطين 3 0 1 2 2 10 -8 1