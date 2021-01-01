جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد ونتائج مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للبطولة؟

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة 30 أبريل 2021، قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت العديد من المباريات القوية.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة كل من، الأهلي المصري حامل لقب آخر نسخة، والترجي التونسي، والوداد المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، ومولودية الجزائر الجزائري، وسيمبا التنزاني، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا، مواعيد مباريات دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والقنوات الناقلة للبطولة.

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موعد مباريات دور الـ 8 لدوري أبطال إفريقيا

وأسفرت القرعة عن مواجهة الاهلي أمام صن داونز، بينما سيلعب الترجي أمام شباب بلوزداد، وعلى الجانب الآخر، سيلعب الوداد البيضاوي أمام مولودية الجزائر، ويلاقي سيمبا نظيره كايزر تشيفز

لم يتم تحديد موعد مباريات دور الـ 8 من البطولة حتى الآن، ولكن من المنتظر أن يكون ذهاب المباريات، أحد أيام 14،15، 16 مايو الحالي، على أن تكون مباريات الإياب أحد أيام 21، 22، 23 من الشهر ذاته.

المواجهة الذهاب الإياب النتيجة الأهلي - صن داونز لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد - الترجي - شباب بلوزداد لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد - الوداد - مولودية الجزائر لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد - سيمبا - كايزر تشيفز لم يتحدد بعد لم يتحدد بعد -

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا 2021؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بدايةً من دور المجموعات، أما الدورين الأول والتمهيدي فتنقل مبارياتهما على القنوات الخاصة بمستضيف كل مباراة.

وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN SPORTS 4، لنقل مباريات البطولة الإفريقية.

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