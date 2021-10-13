جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، مواعيد ونتائج مباريات الهلال والنصر وجميع الفرق، القنوات الناقلة والملاعب المستضيفة..

خطت النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا خطوة جديدة نحو التعرف على البطل، إذ تنتظر ثمانية أندية مباريات قوية للغاية للتعرف على المتأهلين إلى المربع الذهبي.

نسخة 2021 من دوري أبطال آسيا استثنائية بكل المقاييس، حيث تغير نظام البطولة هذا الموسم، بتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور الثاني، مع أفضل ثلاثة فرق حصلت على المركز الثاني من شرق القارة، وأفضل وصفاء الغرب.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وتشهد النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا إقامة مباريات كل مجموعة في مدينة واحدة بنظام التجمع، كما تقام مباريات الأدوار الإقصائية في مدينة واحدة.

وبعد دور مجموعات قوي للغاية، جاء دور الستة عشر والذي شهد مباريات استثنائية للغاية، تعرفنا من خلالها على الثمانية الكبار في البطولة حتى الآن.

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

تأهل فريقا الهلال والنصر السعوديان، إلى جانب برسبوليس الإيراني، والوحدة الإماراتي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 عن منطقة غرب القارة.

أما عن شرق القارة، فقد تأهل ناجويا الياباني إلى جانب ثلاثة أندية من كوريا الجنوبية، هي بوهانج وجيونبك، وأولسان.

أين تقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021؟

مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 عن منطقة غرب القارة، تقام في مدينة الرياض، عاصمة السعودية، تحديدًا على ملعب مرسول بارك، معقل نادي النصر.

أما ربع نهائي منطقة شرق القارة، فتقام المباريات في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية، وتحديدًا على استاد جيونجو كأس العالم الذي استضاف منافسات مونديال 2002.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021

تقام مباريات الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 خلال يومي السبت والأحد 16 و17 أكتوبر 2021.

المباراة الموعد النتيجة الملعب الوحدة - النصر السبت 16 أكتوبر 2021،

10 ربيع الأول 1443،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات مرسول بارك برسبوليس - الهلال السبت 16 أكتوبر 2021،

10 ربيع الأول 1443،

12:00 السعودية، 13:00 الإمارات مرسول بارك بوهانج - ناجويا الأحد 17 أكتوبر 2021،

11 ربيع الأول 1443،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات استاد جيونجو كأس العالم جينبوك - أولسان الأحد 17 أكتوبر 2021،

11 ربيع الأول 1443،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات استاد جيونجو كأس العالم

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2021 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

كيف تشاهد دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

يمكن للجميع مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP، والتي تقوم ببث المباريات بتقنية HD. كما يمكن متابعة المباراة عبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي على يوتيوب.

ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر الذي يوفره موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.