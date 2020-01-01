جدول مباريات وترتيب العين في دوري أبطال آسيا 2020

تعرف على موعد مباريات العين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وترتيب المجموعة وكل ما يخص مشاركة الفريق في البطولة الآسيوية..

لا يتوقف جمهور العين عن الحلم بملامسة لقب دوري أبطال آسيا، والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة والأعين كلها على جلب اللقب الغائب منذ فترة طويلة عن خزائن الأندية الإماراتية.

المشاركة الأخيرة للعين لم تكن جيدة على الإطلاق، فالفريق الذي وصل إلى نهائي دوري الأبطال عام 2016، عجز عن تخطي دور المجموعات وتذيل ترتيب مجموعته بنقطتين من أصل 18.

ربما كانت الأوضاع صعبة للزعيم في الموسم الماضي وعانى من تذبذب في المستوى الفني نتيجة لتعاقب المديرين الفنيين، لكن الأمور هذا الموسم تحسنت بصورة ملحوظة وأصبح الأداء أفضل مؤخرًا.

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العين يحتوي على لابا كودجو هداف الدوري الإماراتي، كما أنه يحتل المركز الرابع وليس ببعيد عن صدارة ترتيب البطولة، والحالة الفنية مستقرة لذلك فالآمال كلها معقودة على تعويض الأداء السيئ الذي كان عليه الفريق في الموسم الماضي آسيويًا.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على جدول مباريات العين في دوري أبطال آسيا وترتيب مجموعته.

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جدول مباريات العين في دوري أبطال آسيا 2020

استهل العين مشاركته في نسخة دوري أبطال آسيا 2020 من خلال مواجهة فريق بونيوديكور الأوزبكي في الدور التمهيدي، واستطاعت كتيبة المدرب بيدرو إيمانويل أن تنتصر عليه بهدف نظيف لتضمن بذلك تواجدها في دور المجموعات من البطولة.

قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة تضم النصر السعودي والسد القطري وسباهان الإيراني، على أن تنطلق منافسات المجموعة مساء الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 16 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

المباراة الموعد النتيجة الدور العين - بونيوديكور الأوزبكي الإثنين 27 يناير 2020،

4 جمادي الآخر 1441 0-1 التمهيدي العين - سباهان الثلاثاء 18 فبراير 2020،

24 جمادي الآخر 1441 المجموعات العين - النصر الثلاثاء 18 فبراير 2020،

24 جمادي الآخر 1441 المجموعات العين - السد الإثنين 2 مارس 2020،

7 رجب 1441 المجموعات السد - العين 6 أبريل 2020،

13 شعبان 1441 المجموعات سباهان - العين 20 أبريل 2020،

27 شعبان 1441 المجموعات النصر - العين 4 مايو 2020،

11 رمضان 1441 المجموعات

ترتيب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020