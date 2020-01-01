جدول مباريات وترتيب الدحيل في دوري أبطال آسيا 2020

تعرف على موعد مباريات الديل في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وترتيب المجموعة ومواعيد المباريات..

يدخل نادي الدحيل بطولة دوري أبطال آسيا بغرض وحيد وهو المنافسة على اللقب حيثُ يظهر ذلك من خلال تدعيمات الإدارة القوية خلال الموسم الحالي، الفريق نجح في تقديم بطولة قوية خلال الموسم الماضي لكنه لم ينجح في الوصول إلى الأدوار النهائية.

وتشعر جماهير الفريق بكثير من الثقة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون خلال مباريات الدوري القطري الذي يتصدره الدحيل بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي الريان

يُذكر ان الفريق القطري سيفتتح مشواره في البطولة بمواجهة فريق برسبوليس الإيراني

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في هذا التقرير نتعرف سويًا على جدول مباريات الدحيل في دوري أبطال آسيا وترتيب مجموعته.

جدول مباريات الدحيل في دوري أبطال آسيا 2020

قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا أسفرت عن وقوع دحيل في مجموعة تضم برسبوليس الإيراني والتعاون السعودي بالإضافة إلى الشارقة الإماراتي، وانطلقت منافسات المجموعة مساء االثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 17 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

فاز الأحمر في أولى مبارياته التي كانت ضد الأحمر الإيراني بهدفين نظيفين، فانطلق لقمة المجموعة بفارق الأهداف عن سكري القصيم الذي فاز على الملك.

المباراة الموعد النتيجة الدور الدحيل - برسبوليس الثلاثاء 11 فبراير 2020،

16 جمادي الآخر 1441 0-2 المجموعات التعاون - الدحيل الثلاثاء 18 فبراير 2020،

23 جمادي الآخر 1441، المجموعات الدحيل - الشارقة الإثنين 3 مارس 2020،

28 رجب 1441 المجموعات الشارقة - الدحيل الثلاثاء 7 أبريل 2020،

13 شعبان 1441 المجموعات برسبوليس - الدحيل 20 أبريل 2020،

26 شعبان 1441 المجموعات الدحيل - التعاون 4 مايو 2020،

11 رمضان 1441 المجموعات

ترتيب الدحيل في دوري أبطال آسيا 2020