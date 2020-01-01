جدول مباريات وترتيب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020

تعرف على موعد مباريات الأهلي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وترتيب المجموعة وكل ما يخص مشاركة قلعة الكؤوس في البطولة الآسيوية..

لا يزال حلم التتويج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا يُنازع جمهور الأهلي في المملكة العربية السعودية، فدائمًا ما كان حلم اعتلاء قمة القارة حاضرًا، وسعت إليه قلعة الكؤوس بكل السبل الممكنة.

وفي الموسم الماضي، كانت مشاركة الأهلي مقبولة إلى حد كبير ووصل إلى ثمن النهائي، لكنه اصطدم بمواطنه الهلال الذي توِّج باللقب لاحقًا، بينما كانت المشاركة الأفضل على الإطلاق عام 2012 عندما وصل الفريق إلى النهائي وخسره.

الآن نسخة جديدة تنطلق من بطولة دوري أبطال آسيا، والأهلي في حُلة مميزة رفقة مدربه المخضرم كريستيان جروس، الذي يولي اهتمامًا بالغًا لإعادة اللقب إلى الخزائن الأهلاوية كما أعاد الدوري السعودي بعد طول غياب.

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في هذا التقرير نتعرف سويًا على جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا وترتيب مجموعته.

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جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020

استهل الأهلي مشاركته في نسخة دوري أبطال آسيا 2020 من خلال مواجهة فريق الاستقلال بطل طاجكستان، واستطاعت كتيبة جروس أن تنتصر عليه بهدف نظيف لتضمن بذلك تواجدها في دور المجموعات من البطولة.

قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة تضم الوحدة الإماراتي مع الاستقلال الإيراني وكذلك الشرطة العراقي، على أن تنطلق منافسات المجموعة مساء الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 16 جمادي الآخر 1441 هجريًا.

المباراة الموعد النتيجة الدور الأهلي - استقلال طاجكستان الثلاثاء 28 يناير 2020،

3 جمادي الآخر 1441 0-1 التمهيدي الوحدة - الأهلي الإثنين 10 فبراير 2020،

16 جمادي الآخر 1441،

20:25 السعودية، 21:25 الإمارات المجموعات الأهلي - استقلال إيران الإثنين 17 فبراير 2020،

23 جمادي الآخر 1441 المجموعات الأهلي - الشرطة الإثنين 2 مارس 2020،

7 رجب 1441 المجموعات الشرطة - الأهلي 7 أبريل 2020،

14 شعبان 1441 المجموعات الأهلي - الوحدة 21 أبريل 2020،

28 شعبان 1441 المجموعات استقلال إيران - الأهلي 5 مايو 2020،

12 رمضان 1441 المجموعات

ترتيب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020