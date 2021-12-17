جدول مباريات برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2022 والقنوات الناقلة

إنها البطولة المفضلة لبرشلونة، كأس ملك إسبانيا، والتي حققها النادي الكتالوني أكثر من أي نادٍ آخر في بلاد الماتادور، 31 مناسبة آخرها الموسم الماضي بآخر ألقاب ليونيل ميسي بقميص البلوجرانا.

رحلة الدفاع عن اللقب تبدأ للبرسا في موسم لا يمكن تصنيفه سوى بالتعيس، فأقالت إدارة جوان لابورتا المدرب رونالد كومان وعوضته بتشافي هيرنانديز، ولا تزال النتائج سيئة مع أزمة اقتصادية حالكة تحول دون تدعيم النادي بما يحتاجه من نجوم.

ربما فقد برشلونة الأمل في تحقيق الدوري الإسباني، بجانب خروجه من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات وتحوله إلى الدوري الأوروبي، لتبقى كأس ملك إسبانيا هي البطولة الوحيدة التي في متناول الكتلان هذا الموسم.

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2022، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

جيل جديد وعملية إحلال وتجديد شاملة في برشلونة هذه السنة، يجعل تحقيق الكأس بمثابة انطلاقة لهم نحو إعادة الأيام الخوالي للبرسا والمفقودة منذ سنوات بفعل الإدارة الضعيفة للرئيس الأسبق جوسيب ماريا بارتوميو.

في هذا التقرير من جول، نستعرض معًا رحلة برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2021-22، وما هي القنوات الناقلة للمواجهات؟

القنوات الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا

لا توجد قنوات ناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلم تقم أي قناة بشراء الحقوق لهذه النسخة حتى الآن.

يوفر موقع جول عمومًا بث مباشر بالفيديو والكتابة لمباريات البطولة الكبيرة، وينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.

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جدول مباريات برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2021-22

تم إعفاء برشلونة من المشاركة في دور الـ64، وسيبدأ مشاركاته هذه المرة من دور الـ32.

أسقطت القرعة برشلونة أمام فريق ليناريس الأندلسي في افتتاح حملة دفاعه عن لقب كأس ملك إسبانيا.