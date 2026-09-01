جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

يدخل نادي برشلونة نسخة 2026-2027 في دوري أبطال أوروبا وعينه على رفع اللقب الأغلى والذي لم يحققه منذ 2015.

النادي الكتالوني كان قريبًا من التتويج في النسخة قبل الماضية بعد الوصول إلى نصف النهائي لكن ودّع أمام إنتر، وخرج في الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد في ربع النهائي.

ويواجه برشلونة عددًا من الفرق الكبيرة في مرحلة الدوري مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بجانب سبورتنج لشبونة وجلطة سراي وأستون فيلا وكومو.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري..

ما القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ برشلونة رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة على أرضه أمام فاينورد، على أن تكون الجولة الختامية أمام كومو.

المباراة الموعد النتيجة الملعب برشلونة - فاينورد الأربعاء 9 سبتمبر 2026

19:45 السعودية، 20:45 الإمارات كامب نو جلطة سراي - برشلونة الثلاثاء 13 سبتمبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات علي سامي ين سبور باريس سان جيرمان - برشلونة الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات حديقة الأمراء برشلونة - أستون فيلا الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات كامب نو صباح - برشلونة الأربعاء 25 نوفمبر 2026

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات بنك ريبابليك أرينا برشلونة - مانشستر سيتي الثلاثاء 8 ديسمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات كامب نو سبورتنج لشبونة - برشلونة الأربعاء 20 يناير 2027

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات خوسيه الفالادي برشلونة - كومو الأربعاء 27 يناير 2027

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات كامب نو

جدول ترتيب برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027