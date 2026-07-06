جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

يضع برشلونة نصب عينيه في الموسم الجديد 2026-2027، مواصلة هيمنته على عرش كرة القدم الإسبانية، في ظل القيادة الفنية المثمرة مع الألماني هانز فليك.

في الموسم الماضي، فرض برشلونة سيطرته بعد الفوز بالدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، وحقق اللقب أمام ريال مدريد في كلاسيكو "كامب نو" ليجعل للبطولة طعمًا خاصًا.

وفي الموسم الجديد، لن تتهاون جماهير برشلونة بشأن الاحتفاظ بلقب الليجا والتوسع نحو الفوز بعدة ألقاب مهمة، خصوصًا بعد ارتفاع القيمة الفنية للفريق تحت قيادة فليك وتدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل.

ويستهل برشلونة موسمه بمواجهة أتلتيك بيلباو على ملعبه يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، على أن يختتم المنافسات بلقاء خيتافي في الجولة الأخيرة يوم 30 مايو 2027.

في السطور التالية، نرصد جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الفريق الكتالوني.

ما القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الثالثة لها 'beIN SPORTS HD 3' ما لم يكن هناك تعارض.

إلا أنّ أغلب مباريات برشلونة تكون معروضة إما على beIN SPORTS HD 1 أو beIN SPORTS HD 2 إن لم يكن هناك مباراة أكثر أهمية خاصة في الدوري الإنجليزي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027 على تطبيق beIN CONNECT وكذلك TOD TV.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 برشلونة - أتلتيك بيلباو الأحد 16 أغسطس 2026 كامب نو 2 إلتشي - برشلونة الأحد 23 أغسطس 2026 مانويل مارتينيز فاليرو 3 برشلونة - رايو فاليكانو الأحد 30 أغسطس 2026 كامب نو 4 فالنسيا - برشلونة الأحد 6 سبتمبر 2026 ميستايا 5 ليفانتي - برشلونة الأحد 13 سبتمبر 2026 سيوداد دي فالنسيا 6 برشلونة - راسينج الأربعاء 16 سبتمبر 2026 كامب نو 7 إشبيلية - برشلونة الأحد 20 سبتمبر 2026 رامون سانشيز بيزخوان 8 برشلونة - خيتافي الأحد 11 أكتوبر 2026 كامب نو 9 ريال بيتيس - برشلونة الأحد 18 أكتوبر 2026 لا كارتوخا 10 برشلونة - ريال مدريد الأحد 25 أكتوبر 2026 كامب نو 11 برشلونة - ألافيس الأحد 1 نوفمبر 2026 كامب نو 12 أتلتيكو مدريد - برشلونة الأحد 8 نوفمبر 2026 طيران الرياض ميتروبوليتانو 13 برشلونة - فياريال الأحد 22 نوفمبر 2026 كامب نو 14 ديبورتيفو لاكورونيا - برشلونة الأحد 29 نوفمبر 2026 ريازور 15 برشلونة - سيلتا فيجو الأحد 6 ديسمبر 2026 كامب نو 16 ملقا - برشلونة الأحد 13 ديسمبر 2026 لا روزاليدا 17 برشلونة - ريال سوسيداد الأحد 20 ديسمبر 2026 كامب نو 18 إسبانيول - برشلونة الأحد 3 يناير 2027 ستيج فرونت 19 أوساسونا - برشلونة الأحد 10 يناير 2027 آل سادار 20 برشلونة - إلتشي الأحد 17 يناير 2027 كامب نو 21 ألافيس - برشلونة الأحد 24 يناير 2027 مينديزوروزا 22 برشلونة - فالنسيا الأحد 31 يناير 2027 كامب نو 23 برشلونة - أتلتيكو مدريد الأحد 7 فبراير 2027 كامب نو 24 فياريال - برشلونة الأحد 14 فبراير 2027 لا سيراميكا 25 برشلونة - ليفانتي الأحد 21 فبراير 2027 كامب نو 26 أتلتيك بلباو - برشلونة الأحد 28 فبراير 2027 سان ماميس 27 برشلونة - ريال بيتيس الأحد 7 مارس 2027 كامب نو 28 برشلونة - ديبورتيفو لاكورونيا الأحد 14 مارس 2027 كامب نو 29 رايو فاليكانو - برشلونة الأحد 21 مارس 2027 تيريزا ريفيرو 30 برشلونة - إشبيلية الأحد 4 أبريل 2027 كامب نو 31 راسينج - برشلونة الأحد 11 أبريل 2027 آل ساردينيرو 32 برشلونة - إسبانيول الأحد 18 أبريل 2027 كامب نو 33 سيلتا فيجو - برشلونة الأربعاء 21 أبريل 2027 بالايدوس 34 برشلونة - أوساسونا الأحد 2 مايو 2027 كامب نو 35 ريال مدريد - برشلونة الأحد 9 مايو 2027 سانتياجو برنابيو 36 ريال سوسيداد - برشلونة الأحد 16 مايو 2027 أنويتا 37 برشلونة - ملقا الأحد 23 مايو 2027 كامب نو 38 خيتافي - برشلونة الأحد 30 مايو 2027 كولوسيوم

جدول ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني 2026-2027