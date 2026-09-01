جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

يشارك باريس سان جيرمان في نسخة 2026-2027 من دوري أبطال أوروبا وعينه على تكرار إنجاز ريال مدريد وتحقيق اللقب لثلاث مرات على التوالي.

باريس سان جيرمان حقق أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا في 2024-2025 على حساب إنتر في المباراة النهائية، ثم كرر الإنجاز في الموسم الماضي على حساب آرسنال.

ولن تكون الأمور سهلة، إذ تواجه كتيبة لويس إنريكي عدد من الفرق القوية في مرحلة الدوري مثل برشلونة ومانشستر سيتي وروما وأستون فيلا.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري..

ما القنوات الناقلة لمباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ ريال مدريد رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة على أرضه أمام سلوفان براتيسلافا، على أن تكون الجولة الختامية أمام جلطة سراي.

المباراة الموعد النتيجة الملعب باريس سان جيرمان - براتيسلافا الأربعاء 9 سبتمبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات حديقة الأمراء مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان الأربعاء 14 سبتمبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات إمارات باريس سان جيرمان - برشلونة الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات حديقة الأمراء فياريال - باريس سان جيرمان الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات لا سيراميكا باريس سان جيرمان - روما الأربعاء 25 نوفمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات حديقة الأمراء أستون فيلا - باريس سان جيرمان الثلاثاء 8 ديسمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات فيلا بارك كومو - باريس سان جيرمان الأربعاء 20 يناير 2027

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات جوزيبي سينيجاليا باريس سان جيرمان - جلطة سراي الأربعاء 27 يناير 2027

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات حديقة الأمراء

جدول ترتيب باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027