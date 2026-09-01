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imago-sport-1078021648.jpgNicolo Campo
مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

آرسنال
دوري أبطال أوروبا
نابولي ضد آرسنال
نابولي
آرسنال ضد ليل
ليل
بايرن ميونخ ضد آرسنال
بايرن ميونخ
سلافيا براج ضد آرسنال
سلافيا براج
آرسنال ضد بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
آرسنال ضد ريال مدريد
ريال مدريد
ريال بيتيس ضد آرسنال
ريال بيتيس
آرسنال ضد صباح
صباح
إيطاليا
إنجلترا
فرنسا
ألمانيا
التشيك
إسبانيا
أذربيجان

تعرف على جدول مباريات آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والترتيب..

ينطلق آرسنال في بطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 طامحًا في حصد اللقب للمرة الأولى والأخيرة بعد الوصول لنهائي النسخة الماضية.

ولم يحصد الجانرز دوري الأبطال ولا مرة في تاريخه، لكن تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وكذلك وصوله لمناطق متقدمة في دوري آبطال أوروبا آخر موسمين يدفعه للتفاؤل برفع ذات الأذنين.

ويواجه آرسنال عددًا من الفرق القوية في مرحلة الدوري أبرزهم ريال مدريد وبايرن ميونخ ونابولي.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري..

ما القنوات الناقلة لمباريات آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ آرسنال رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة خارج أرضه أمام نابولي، على أن تكون الجولة الختامية أمام صباح.

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
نابولي - آرسنالالأربعاء 9 سبتمبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 دييجو أرماندو مارادونا
آرسنال - ليلالثلاثاء 13 سبتمبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 إمارات
بايرن ميونخ - آرسنالالأربعاء 21 أكتوبر 2026
22:00 السعودية، 23:00 الإمارات		 أليانز أرينا
سلافيا براج - آرسنالالأربعاء 4 نوفمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 إيدن أرينا
آرسنال - دورتموندالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 إمارات
آرسنال - ريال مدريدالأربعاء 9 ديسمبر 2026
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 إمارات
ريال بيتيس - آرسنالالأربعاء 20 يناير 2027
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 لا كارتوخا
آرسنال - صباحالأربعاء 27 يناير 2027
23:00 السعودية، 00:00 الإمارات		 إمارات

جدول ترتيب آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1أيك أثينا00000000
2آرسنال00000000
3روما00000000
4أستون فيلا00000000
5أتلتيكو مدريد00000000
6بايرن ميونخ00000000
7بودو/ جليمت00000000
8دورتموند00000000
9كلوب بروج00000000
10كومو00000000
11برشلونة00000000
12بورتو00000000
13شاختار00000000
14فنربخشة00000000
15فاينورد00000000
16جلطة سراي00000000
17إنتر00000000
18لاسك00000000
19ليل00000000
20ليفربول00000000
21مانشستر سيتي00000000
22مانشستر يونايتد00000000
23باريس سان جيرمان00000000
24أيندهوفن00000000
25لايبزيج00000000
26لانس00000000
27ريال بيتيس00000000
28ريال مدريد00000000
29صباح00000000
30سلوفان براتيسلافا00000000
31سلافيا براج00000000
32سبورتنج لشبونة00000000
33نابولي00000000
34شتوتجارت00000000
35فايكنج00000000
36فياريال00000000
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