جدول مباريات آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

ينطلق آرسنال في بطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027 طامحًا في حصد اللقب للمرة الأولى والأخيرة بعد الوصول لنهائي النسخة الماضية.

ولم يحصد الجانرز دوري الأبطال ولا مرة في تاريخه، لكن تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وكذلك وصوله لمناطق متقدمة في دوري آبطال أوروبا آخر موسمين يدفعه للتفاؤل برفع ذات الأذنين.

ويواجه آرسنال عددًا من الفرق القوية في مرحلة الدوري أبرزهم ريال مدريد وبايرن ميونخ ونابولي.

ونستعرض في التقرير الآتي جدول مباريات آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 وترتيبه العام في مرحلة الدوري..

ما القنوات الناقلة لمباريات آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا.

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت عن طريق تطبيق TOD TV أو beIN connect.

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جدول مباريات آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 - مرحلة الدوري

يبدأ آرسنال رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة خارج أرضه أمام نابولي، على أن تكون الجولة الختامية أمام صباح.

المباراة الموعد النتيجة الملعب نابولي - آرسنال الأربعاء 9 سبتمبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات دييجو أرماندو مارادونا آرسنال - ليل الثلاثاء 13 سبتمبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات إمارات بايرن ميونخ - آرسنال الأربعاء 21 أكتوبر 2026

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات أليانز أرينا سلافيا براج - آرسنال الأربعاء 4 نوفمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات إيدن أرينا آرسنال - دورتموند الثلاثاء 24 نوفمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات إمارات آرسنال - ريال مدريد الأربعاء 9 ديسمبر 2026

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات إمارات ريال بيتيس - آرسنال الأربعاء 20 يناير 2027

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات لا كارتوخا آرسنال - صباح الأربعاء 27 يناير 2027

23:00 السعودية، 00:00 الإمارات إمارات

جدول ترتيب آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027