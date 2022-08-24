جدول مباريات اليوم 25 أغسطس في الدوري السعودي للمحترفين على شاهد VIP

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 في الدوري السعودي وكيفية مشاهدتها على شاهد VIP..

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى مع انطلاق موسم 2022-2023، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تبدأ الجولة الأولى من الموسم يوم الخميس 25 أغسطس 2022.

البداية ستكون بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك، وهي المباراة التي يسعى فيها الفريقان إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

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وبعد ذلك، يحل نادي الهلال، بطل الموسم الماضي، ضيفًا على نادي الخليج، الصاعد حديثًا، وهي المباراة التي من المتوقع أن تكون مثيرة للغاية، بالنظر إلى رغبة الفريقين في الفوز.

والآن، دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 في الدوري السعودي، والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 "25-08-2022":

الدوري السعودي للمحترفين - الجولة الأولى

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - ضمك 19:05 السعودية، 18:05 مصر شاهد VIP الخليج - الهلال 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP