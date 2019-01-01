جدول مباريات اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 في دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي وجمييع البطولات

البداية في القارة الصفراء بديربي خليجي عربي في دوري أبطال آسيا والنهاية في أوروبا، تعرف على مباريات اليوم 16 سبتمبر 2019 في جميع البطولات

أحمد رضوان | تويتر

كانت بداية الأسبوع الحالي الذي تبع التوقف الدوري الأول في الموسم مثيرةً جدًا في أغلب المسابقات، ففي الدوري الإنجليزيي نجح ليفربول في الفوز وتوسيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 5 نقاط، وذلك بفضل نورويتش سيتي الذي نجح في إيجاد مفاتيح فلسفة جوارديولا.

امتدت الإثارة إلى وطننا العربي الوحيد، وتحديدًا إلى الدوري السعودي الذي شهد تعادل الهلال مع الفيحاء إيجابيًا بهدفٍ لكلٍ منهما، كما فاز الوحدة على الأهلي بهدفين لهدف وتسبب في إقالة برانكو إيفانكوفيتش، أما في دوري أبطال أفريقيا فقد خسر الزمالك في ذهاب الدور الأول من البطولة بهدفين لهدف على يد جينيريشن فوت.

قرعة كأس العالم للأندية 2019 | الموعد، القنوات الناقلة والفرق المشاركة

سيشهد اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 ميلاديًا الموافق 17 محرم 1441 هجريًا المباراة الختامية للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستجمع بين وست هام وأستون فيلا الذي يلعب له الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه المُتعرض للإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه الأخيرة.

سيتواصل اسبوعنا المثير اليوم بديربي خليجي عربي من العيار الثقيل بين النصر السعودي والسد القطري في مباراة الإياب لربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكانت مباراة الذهاب بين الكبيرين قد انتهت بانتصار العالمي بهدفين لهدف رغم إقامة المباراة في أرض ووسط جماهير الزعيم، وهو ما يصعب المهمة على أبناء تشافي الذين لا يملكون بديلاً إلا الفوز بهدفين نظيفين أو بأي نتيجة بفارق هدف أكبر من (2-1) لخطف بطاقة العبور.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019

الدوري الإنجليزي - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - وست هام الإثنين 16 سبتمبر 2019،

17 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - ليتشي الإثنين 16 سبتمبر 2019،

17 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4