Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Chelsea v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 9 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري روشن السعودي
دوري يلو للدرجة الأولى
الدوري الأمريكي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 9 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 9 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 9 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 9 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي وذهاب نهائي الكونفدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن ودوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

ويمكن متابعة الدوري الألماني عبر "شاهد" والدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم السبت 9 مايو 2026 "09-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
 الخليج - الاتفاق 18:55 السعودية، 19:55 الإماراتثمانية
النجمة - الحزم19:10 السعودية، 20:10 الإماراتثمانية
الفيحاء - القادسية21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدوري الإيطالي - الجولة 36

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كالياري - أودينيزي 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
لاتسيو - إنتر 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
ليتشي - يوفنتوس21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إلتشي - ألافيس 15:00 السعودية، 16:00 الإماراتbeIN SPORT 4بكر علوان
إشبيلية - إسبانيول 17:15 السعودية، 18:15 الإماراتbeIN SPORT 4أحمد عبده
أتلتيكو مدريد - سيلتا فيجو 19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORT 4جواد بدة
ريال سوسييداد - ريال بيتيس22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 8سمير اليعقوبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليفربول - تشيلسي 14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN SPORT 1حفيظ دراجي
برايتون - وولفرهامبتون 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 3محمد المبروكي
فولهام - بورنموث 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 5علي محمد علي
سندرلاند - مانشستر يونايتد 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 1خليل البلوشي
مانشستر سيتي - برينتفورد19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORT 1أحمد البلوشي

كأس الكونفدرالية الأفريقية - ذهاب النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
اتحاد العاصمة - الزمالك22:00 مصر، 20:00 الجزائرbeIN SPORT 3محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أوجسبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
هوفنهايم - فيردر بريمن16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
 لايبزيج - سانت باولي 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
شتوتجارت - بايرن ليفركوزن 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد
فولفسبورج - بايرن ميونخ19:30 السعودية، 20:30 الإماراتMBC شاهد

دوري يلو السعودي - الجولة 9 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الجبيل - الوحدة 18:10 السعودية، 19:10 الإماراتثمانية
الباطن - الطائي19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية
جدة - العروبة 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
الأنوار - الدرعية 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
الزلفي - الرائد 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
أبها - العدالة 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
الجبيل - العلا 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
البكيرية - الفيصلي 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية
الجبلين - العربي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية

الدوري الأمريكي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
تورونتو - إنتر ميامي20:00 السعودية، 21:00 الإماراتApple TV

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان