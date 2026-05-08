جدول مباريات اليوم السبت 9 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 9 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي وذهاب نهائي الكونفدرالية عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن ودوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

ويمكن متابعة الدوري الألماني عبر "شاهد" والدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 9 مايو 2026 "09-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة الخليج - الاتفاق 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات ثمانية النجمة - الحزم 19:10 السعودية، 20:10 الإمارات ثمانية الفيحاء - القادسية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراة الموعد القنوات الناقلة كالياري - أودينيزي 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv لاتسيو - إنتر 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv ليتشي - يوفنتوس 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إلتشي - ألافيس 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORT 4 بكر علوان إشبيلية - إسبانيول 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORT 4 أحمد عبده أتلتيكو مدريد - سيلتا فيجو 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORT 4 جواد بدة ريال سوسييداد - ريال بيتيس 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 8 سمير اليعقوبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليفربول - تشيلسي 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN SPORT 1 حفيظ دراجي برايتون - وولفرهامبتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 3 محمد المبروكي فولهام - بورنموث 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 5 علي محمد علي سندرلاند - مانشستر يونايتد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 1 خليل البلوشي مانشستر سيتي - برينتفورد 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORT 1 أحمد البلوشي

كأس الكونفدرالية الأفريقية - ذهاب النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق اتحاد العاصمة - الزمالك 22:00 مصر، 20:00 الجزائر beIN SPORT 3 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة أوجسبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد هوفنهايم - فيردر بريمن 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد لايبزيج - سانت باولي 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد شتوتجارت - بايرن ليفركوزن 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد فولفسبورج - بايرن ميونخ 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات MBC شاهد

دوري يلو السعودي - الجولة 9 (مجموعة الهبوط)

المباراة الموعد القنوات الناقلة الجبيل - الوحدة 18:10 السعودية، 19:10 الإمارات ثمانية الباطن - الطائي 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات ثمانية جدة - العروبة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية الأنوار - الدرعية 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية الزلفي - الرائد 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية أبها - العدالة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية الجبيل - العلا 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية البكيرية - الفيصلي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية الجبلين - العربي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الأمريكي - الجولة 12