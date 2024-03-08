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مباريات اليوم 9 مارس 2024 على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 9 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – الليجاالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 9 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 8 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تقام مباريات هامة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 9 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 9 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 9 مارس "09-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الاتفاق - أبها17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC SPORTS 1عبدالله المحيسن
الفتح - الخليج17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC Extra 1 HDجعفر الصليح
التعاون - الأهلي20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC SPORTS 1&5فارس عوض
عبدالله الغامدي

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مانشستر يونايتد - إيفرتون15:30 السعودية، 14:30 مصرbeIN Sports HD 1حسن العيدروس
بورنموث - شيفيلد يونايتد18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports XTRA 1أحمد عبده
كريستال بالاس - لوتون تاون18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري
وولفرهامبتون - فولهام18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports HD 2سمير اليعقوبي
آرسنال - برينتفورد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فالنسيا - خيتافي16:00 السعودية، 15:00 مصرbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي
قادش - أتلتيكو مدريد18:!5 السعودية، 17:15 مصرbeIN Sports HD 3جواد بدة
غرناطة - ريال سوسييداد20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN Sports HD 3أحمد فؤاد
جيرونا - أوساسونا23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بايرن ميونخ - ماينز17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN SPORTS 5محمد المبروكي
لايبزيج - دارمشتات17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN SPORTS 9نوفل باشي
بوروسيا مونشنجلادباخ - كولن17:30 السعودية، 16:30 مصرTODأحمد فؤاد
أوجسبورج - هايدنهايم17:30 السعودية، 16:30 مصرTODمضر اليوسف

الدوري الإيطالي - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كالياري - ساليرنيتانا17:00 السعودية، 16:00 مصرأبو ظبي الرياضية 1غازي العمري
ساسوولو - فروزينوني17:00 السعودية، 16:00 مصرTODخالد الغول
بولونيا - إنتر ميلان20:00 السعودية، 19:00 مصرأبو ظبي الرياضية 1غازي العمري
جنوى - مونزا22:45 السعودية، 21:45 مصرأبو ظبي الرياضية 1ميشيل سعد

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لوريان -ليون19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN SPORTS 4مضر اليوسف
لانس. -بريست23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 4عادل خلو

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العين - الترجي16:10 السعودية، 15:10 مصرالسعودية الرياضية
الجبلين -العدالة16:10 السعودية، 15:10 مصرالسعودية الرياضية
القادسية - الخلود18:25 السعودية، 17:25 مصرالسعودية الرياضية

الدوري المغربي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الوداد - الاتحاد التوركي18:00 السعودية، 16:00 المغربالمغربية الرياضيةخليل فايد
أولمبيك آسفي - مولودية وجدة20:00 السعودية، 18:00 المغربbeIN SPORTS 9سفيان الرشيدي
المغرب الفاسي - اتحاد طنجة22:00 السعودية، 20:00 المغربTODهشام فرج

الدوري المصري - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المقاولون العرب - الإسماعيلي16:00 مصر، 17:00 السعوديةأون تايم سبورتس 1

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