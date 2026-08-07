هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-ENG-PR-MAN UTD-WREXHAMAFP
مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

وديات الأندية
القنوات الناقلة
يوفنتوس ضد إنتر
يوفنتوس
إنتر
تشيلسي ضد ميلان
تشيلسي
ميلان
مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان
مانشستر يونايتد
باريس سان جيرمان
نوتنجهام فوريست ضد برشلونة
نوتنجهام فوريست
برشلونة
أودينيزي ضد برشلونة
أودينيزي
فيرينتسفاروشي ضد ريال مدريد
فيرينتسفاروشي
ريال مدريد

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في الاستعدادات الودية للأندية الأوروبية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 حيث تقام مباريات ودية قوية استعدادا للموسم الجديد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026؟

شاهد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الودية على stc tv سجل الآن!

إن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

احصل على اتصال إنترنت آمن وسريع باستخدام NordVPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 "08-08-2026"

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
يوفنتوس - إنتر14:00 السعودية، 15:00 الإماراتالشارقة الرياضيةموسى عيد
تشيلسي - ميلان15:00 السعودية، 16:00 الإماراتمرايا 2سالم السالمي
باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد18:00 السعودية، 19:00 الإماراتstc tv sports HD1عبدالله الحربي
فرينسفاروشي - ريال مدريد20:00 السعودية، 21:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1-
برشلونة - نوتنجهام فورست22:00 السعودية، 23:00 الإماراتmbc شاهد-
أودينيزي - برشلونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتmbc شاهد-

طالع الجدول الكامل من هنا

إعلان

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل