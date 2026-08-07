جدول مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في الاستعدادات الودية للأندية الأوروبية الكبرى.
ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 حيث تقام مباريات ودية قوية استعدادا للموسم الجديد.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026؟
إن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.
جدول مباريات اليوم السبت 8 أغسطس 2026 "08-08-2026"
مباريات ودية - أندية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|يوفنتوس - إنتر
|14:00 السعودية، 15:00 الإمارات
|الشارقة الرياضية
|موسى عيد
|تشيلسي - ميلان
|15:00 السعودية، 16:00 الإمارات
|مرايا 2
|سالم السالمي
|باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد
|18:00 السعودية، 19:00 الإمارات
|stc tv sports HD1
|عبدالله الحربي
|فرينسفاروشي - ريال مدريد
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|أبو ظبي الرياضية 1
|-
|برشلونة - نوتنجهام فورست
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|mbc شاهد
|-
|أودينيزي - برشلونة
|23:00 السعودية، 00:00 الإمارات
|mbc شاهد
|-