جدول مباريات اليوم السبت 7 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 7 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 7 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 7 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي وكأس الاتحاد الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 7 مارس 2026 "07-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 28 Getty Images

المباراة الموعد القنوات الناقلة كالياري - كومو 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv أتالانتا - أودينيزي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv يوفنتوس - بيسا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

دوري روشن السعودي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الاتفاق - الشباب 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية جعفر الصليح الخلود - القادسية 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية خالد المديفر النصر - نيوم 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية فهد العتيبي الأخدود - الفيحاء 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية سعد يحيى

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة أوساسونا - ريال مايوركا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 2 منتصر الأزهري ليفانتي - جيرونا 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 2 محمد نضال أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 2 خليل البلوشي أتلتيك بيلباو - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 2 أحمد البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نانت - أنجيه 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORT 5 عامر الخوذيري أوكسير - ستراسبورج 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORT 4 أحمد عبده تولوز - مارسيليا 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORT 4 حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة فرايبورج - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد هايدنهايم - هوفنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد ماينز - شتوتجارت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد لايبزيج - أوجسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فولفسبورج - هامبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد كولن - بوروسيا دورتموند 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانسفيلد تاون - آرسنال 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORT 1 عبدالله الغامدي ريكسهام - تشيلسي 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORT 3 محمد بركات نيوكاسل - مانشستر سيتي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 1 علي محمد علي

الدوري المصري - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق غزل المحلة - فاركو 21:30 مصر، 22:30 السعودية ON SPORT 1 محمد مصطفى عفيفي سموحة - مودرن سبورت 21:30 مصر، 22:30 السعودية ON SPORT 2 طارق الأدور كهرباء الإسماعيلية - إنبي 21:30 مصر، 22:30 السعودية On Sport Max هشام معمر

دوري يلو - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة الباطن - الجندل 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية الرائد - الجبلين 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية الفيصلي - الدرعية 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية البكيرية - العدالة 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات ثمانية

الدوري الأمريكي - الجولة 3