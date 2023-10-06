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جدول مباريات اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع جولة جديدة من الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد منتصف أسبوع شهد متعة لا توصف مع عودة منافسات دوري أبطال أوروبا.

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ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 حيث نتابع الجولة التاسعة والثامنة من بطولتي الدوري الإسباني والإنجليزي إلى جانب مباريات هامة أخرى، إلى جانب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2023-2024.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 "07-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأخدود - الهلال18:00 مصر والسعوديةSSC1 HD
الخليج - الرائد21:00 مصر والسعوديةSSC EXTRA 1 HD
الوحدة - الفيحاء21:00 مصر والسعوديةSSC1 HD

الدوري الإسباني - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
قادش - جيرونا15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 8
ريال مدريد - أوساسونا17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
ريال مايوركا - فالنسيا19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6
إشبيلية - رايو فاييكانو22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لوتون تاون - توتنهام14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
بيرنلي - تشيلسي17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
إيفرتون - بورنموث17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
فولهام - شيفيلد يونايتد17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
مانشستر يونايتد - برينتفورد17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
كريستال بالاس - نوتنجهام فورست19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر - بولونيا16:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
يوفنتوس - تورينو19:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
جنوى - ميلان21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروسيا دورتموند - أونيون برلين16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports
لايبزيج - بوخوم16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports
أوجسبورج - دارمشتات16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports
شتوتجارت - فولفسبورج16:30 مصر والسعوديةbeIN SPORTS
فيردر بريمن - هوفنهايم19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports

الدوري الفرنسي - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميتز - نيس18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports
ستاد ريمس - موناكو22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports

الدوري المصري - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الداخلية - المصري16:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس
طلائع الجيش - مودرن فيوتشر19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس
البنك الأهلي - الزمالك19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

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