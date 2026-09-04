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شاهد الدوري الإيطالي عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
إنجلترا
إسبانيا
فرنسا
المملكة العربية السعودية
ألمانيا
إيطاليا

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإيطالي والإسباني والإنجليزي والفرنسي إضافة إلى مباريات هامة في في دوري أبطال أفريقيا واستمرار جولة جديدة في دوري روشن.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

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جدول مباريات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 "05-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق 
الفيصلي - الحزم 18:50 السعودية، 19:50 الإمارات ثمانية 3راشد الدوسري
التعاون - الفتح 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات ثمانية 2خالد المديفر
الاتحاد - النصر21:00 السعودية، 22:00 الإمارات  ثمانية 1سليمان الشريف
عبدالله الحربي

الدوري الإنجليزي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيوكاسل - بورنموث 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN SPORTS 1عبدالله الغامدي
برينتفورد - سندرلاند 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 5أحمد عبده
برايتون - ليدز يونايتد 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 3أحمد فؤاد
فولهام - كريستال بالاس 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 4بكر علوان
مانشستر سيتي - كوفنتري سيتي 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
نوتنجهام فورست - توتنهام 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORTS 2أحمد البلوشي
هال سيتي - أستون فيلا19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد 17:15 السعودية،18:15 الإمارات beIN SPORTS 6محمد بركات
رايو فاييكانو - راسينج سانتاندير 19:30 السعودية،20:30 الإمارات beIN SPORTS 2محمد نضال
فياريال - ديبورتيفو لاكورونيا22:00 السعودية،23:00 الإمارات beIN SPORTS 2مصطفى العلوان

الدوري الإيطالي - الجولة 3

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المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فيورنتينا - تورينو 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
إنتر - نابولي 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
روما - أتالانتا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لانس - لوريان 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN Xtra 1منتصر الأزهري
لوهافر - بريست 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد بركات
نيس - لومان21:45 السعودية، 22:45 الإماراتbeIN SPORTS 3نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باير ليفركوزن - أونيون برلين 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد-
بوروسيا مونشنجلادباخ - إلفسبيرج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد-
هوفنهايم - بوروسيا دورتموند 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد-
بادربرون - فرايبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد-
فيردر بريمن - لايبزيج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد-
شالكه - بايرن ميونخ19:30 السعودية، 20:30 الإماراتMBC ACTIONعصام عبده

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب الدور الأول "إقصائيات"

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
المريخ - باور ديناموز20:00 مصر، 19:00 السودانالصفحة الرسمية للمريخ على فيس بوك
الإفريقي - دجوليبا21:00 مصر، 19:00 تونسALL4ONE

الكونفدرالية الأفريقية - ذهاب الدور الأول "إقصائيات"

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كمكم زانزيبار - الأهلي طرابلس16:00 مصر، 15:00 ليبياليبيا الرياضية

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