جدول مباريات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات المرتقبة في عدد من البطولات، ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد.

وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإيطالي والإسباني والإنجليزي والفرنسي إضافة إلى مباريات هامة في في دوري أبطال أفريقيا واستمرار جولة جديدة في دوري روشن.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

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جدول مباريات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 "05-09-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفيصلي - الحزم 18:50 السعودية، 19:50 الإمارات ثمانية 3 راشد الدوسري التعاون - الفتح 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات ثمانية 2 خالد المديفر الاتحاد - النصر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 سليمان الشريف عبدالله الحربي

الدوري الإنجليزي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيوكاسل - بورنموث 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN SPORTS 1 عبدالله الغامدي برينتفورد - سندرلاند 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد عبده برايتون - ليدز يونايتد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد فؤاد فولهام - كريستال بالاس 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 4 بكر علوان مانشستر سيتي - كوفنتري سيتي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي نوتنجهام فورست - توتنهام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي هال سيتي - أستون فيلا 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1 علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد 17:15 السعودية،18:15 الإمارات beIN SPORTS 6 محمد بركات رايو فاييكانو - راسينج سانتاندير 19:30 السعودية،20:30 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد نضال فياريال - ديبورتيفو لاكورونيا 22:00 السعودية،23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 مصطفى العلوان

الدوري الإيطالي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة فيورنتينا - تورينو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv إنتر - نابولي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv روما - أتالانتا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

الدوري الفرنسي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لانس - لوريان 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN Xtra 1 منتصر الأزهري لوهافر - بريست 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات نيس - لومان 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 3 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق باير ليفركوزن - أونيون برلين 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد - بوروسيا مونشنجلادباخ - إلفسبيرج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد - هوفنهايم - بوروسيا دورتموند 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد - بادربرون - فرايبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد - فيردر بريمن - لايبزيج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد - شالكه - بايرن ميونخ 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات MBC ACTION عصام عبده

دوري أبطال أفريقيا - ذهاب الدور الأول "إقصائيات"

المباراة الموعد القنوات الناقلة المريخ - باور ديناموز 20:00 مصر، 19:00 السودان الصفحة الرسمية للمريخ على فيس بوك الإفريقي - دجوليبا 21:00 مصر، 19:00 تونس ALL4ONE

الكونفدرالية الأفريقية - ذهاب الدور الأول "إقصائيات"