جدول مباريات اليوم السبت 4 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 4 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 4 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي وكأس الاتحاد الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

ويمكن متابعة دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 4 أبريل 2026 "04-04-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأهلي - ضمك 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية فهد العتيبي نيوم - الفيحاء 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات ثمانية سعد يحيى الهلال - التعاون 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية مشاري القرني

الدوري الإيطالي - الجولة 31

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر سيتي - ليفربول 14:45 السعودية، 15:45 الإمارات beIN Sports 2 عصام الشوالي تشيلسي - بورت فايل 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 3 علي محمد علي ساوثامبتون - آرسنال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال سوسييداد - ليفانتي 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORT 3 محمد بركات ريال مايوركا - ريال مدريد 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORT 1 حفيظ دراجي ريال بيتيس - إسبانيول 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORT 6 منتصر الأزهري أتلتيكو مدريد - برشلونة 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 1 علي سعيد الكعبي

الدوري الفرنسي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ستراسبورج - نيس 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 2 نوفل باشي بريست - رين 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 4 محمد المبروكي ليل - لانس 22:05 السعودية، 23:05 الإمارات beIN SPORT 3 جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة باير ليفركوزن - فولفسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد بوروسيا مونشنجلادباخ - هايدنهايم 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد فرايبورج - بايرن ميونخ 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة هامبورج - أوجسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد هوفنهايم - ماينز 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد فيردر بريمن - لايبزيج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد شتوتجارت - بوروسيا دورتموند 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد MBC ACTION

الدوري المصري - الجولة 2 (مجموعة الهبوط)

المباراة الموعد القنوات الناقلة فاركو - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية On Sports مودرن سبورت - وادي دجلة 20:00 مصر، 21:00 السعودية On Sports الجونة - الاتحاد 20:00 مصر، 21:00 السعودية On Sports

دوري يلو - الجولة 27