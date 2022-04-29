جدول مباريات اليوم السبت 30 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 30 أبريل 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتستمر مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا.

في الدوري الإنجليزي يلعب نيوكاسل مع ليفربول، وأستون فيلا مع نوريتش سيتي، وساوثامبتون مع كريستال بالاس، وواتفورد مع بيرنلي، وولفرهامبتون أمام برايتون، وليدز يونايتد أمام مانشستر سيتي.

وتتجه الأنظار إلى إسبانيا، إذ من المنتظر أن يحسم ريال مدريد اللقب اليوم السبت، ولكن في البداية يلعب ألافيس مع فياريال، ويستضيف ريال مدريد نظيره إسبانيول، وفالنسيا يلعب مع ليفانتي، ويواجه أتلتيك بيلباو نظيره أتلتيكو مدريد.

وفي الدوري الإيطالي يلعب نابولي مع ساسوولو، وكالياري مع هيلاس فيرونا، وسامبدوريا مع جنوى، وسبيزيا مع لاتسيو.

وعربيًا تستمر مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري وفيها يلعب طلائع الجيش مع الإسماعيلي، والاتحاد السكندري مع غزل المحلة، وسيراميكا كيلوباترا أمام الأهلي.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 30 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 30 أبريل"30-4-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة نيوكاسل - ليفربول 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أستون فيلا - نوريتش سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ساوثامبتون - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium واتفورد - بيرنلي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium وولفرهامبتون - برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Connect ليدز يونايتد - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة ألافيس - فياريال 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - إسبانيول 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - ليفانتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

دوري أبطال آسيا - المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة جوهور - أولسان 12:00 السعودية، 11:00 مصر beIN Sports AFC HD كاواساكي فرونتال - جوانزو 12:00 السعودية، 11:00 مصر beIN Sports AFC HD شاندونج - أوراوا 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC HD ليون سيتي سايلورس - دايجو 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC HD باثوم يونايتد - جيونام دراجونز 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC HD يونايتد سيتي - ميلبورن سيتي 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC HD

الدوري الإيطالي- الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة نابولي - ساسوولو 15:00 مصر، 16:00 السعودية Lega Serie A YouTube كالياري - هيلاس فيرونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Lega Serie A YouTube سامبدوريا - جنوى 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube سبيزيا - لاتسيو 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراة الموعد أرمينيا بيليفيلد - هيرتا برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية أوجسبورج - كولن 15:30 مصر، 16:30 السعودية ماينز - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية شتوتجارت - فولفسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية بوروسيا دورتموند - بوخوم 15:30 مصر، 16:30 السعودية هوفنهايم - فرايبورج 18:30 مصر، 19:30 السعودية

الدوري المصري - الجولة 17