جدول مباريات اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 إقامة مواجهتين هامتين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" إلى جانب مباريات هامة في دوري الأمم الأوروبية.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 3 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة العديد من المباريات عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر قنوات قنوات الكأس والشارقة.

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جدول مباريات اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 "03-10-2026"





كأس الخليج العربي "خليجي 27" - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق السعودية - قطر 18:55 السعودية، 19:55 الإمارات السعودية الرياضية 1 فهد العتيبي السعودية الرياضية 2 خالد المديفر إم بي سي أحمد النفيسة فهد عريشي أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبدالله عبدالله السعدي الشارقة الرياضية موسى عيد عمان الرياضية حسن الهاشمي الكويت الرياضية

محمد النحوي الإمارات - عمان 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات الشارقة الرياضية موسى عيد الكويت الرياضية حماد العنزي أبو ظبي الرياضية 1 فارس عوض محمد الشامسي السعودية الرياضية 1 جعفر الصليح إم بي سي فهد الدريبي عمان الرياضية أحمد الكعبي الشارقة الرياضية محمد الهنائي





دوري الأمم الأوروبية - الجولة 3





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فنلندا - ألبانيا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN Sports 3 جواد بدة إستونيا - لوكسمبورج 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 3 أحمد سوكو أيسلندا - بلغاريا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 2 محمد فوزي كرواتيا - إنجلترا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 1 علي محمد علي بيلاروسيا - سان مارينو 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Sports 4 محمد المبروكي مقدونيا الشمالية - اسكتلندا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 3 أحمد فؤاد سويسرا - سلوفينيا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 2 أحمد البلوشي إسبانيا - التشيك 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN Sports 1 حفيظ دراجي





الدوري المغربي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة حسنية أغادير - المغرب الفاسي 17:00 المغرب، 19:00 السعودية المغربية الرياضية المكناسي - الكوكب المراكشي 19:00 المغرب، 21:00 السعودية المغربية 5 الدفاع الجديدي - الوداد 19:00 المغرب، 21:00 السعودية المغربية الرياضية الرجاء - نهضة الزمامرة 21:00 المغرب، 23:00 السعودية المغربية الرياضية

مباريات ودية - منتخبات





المباراة الموعد القنوات الناقلة الهند - البرازيل 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات مرايا 2







