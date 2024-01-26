جدول مباريات اليوم السبت 27 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
Nigeria fan, OnanaGOAL
كأس أمم إفريقياالدوري الإسباني – الليجاكأس الاتحاد الانجليزيالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الفرنسي – الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 27 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة على مستوى الأندية والمنتخبات.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 27 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم إفريقيا، ونتابع فيها انطلاق الدور الثاني، والذي يلتقي فيه المنتخبان الكاميروني والنيجيري في قمة إفريقية كذلك يواجه منتخب أنجولا نظيره الناميبي.

أما على مستوى البطولات الأوروبية، فيخوض العملاقان ريال مدريد وبرشلونة مباراتين في الدوري الإسباني، وتقام مباريات الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي وتستمر منافسات الدوريين الإيطالي والألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 27 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 27 يناير 2024 "27-01-2024"

كأس أمم إفريقيا - دور الـ 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أنجولا - ناميبيا19:00 مصر، 18:00 المغربbeIN AFCON 1محمد المبروكي
نيجيريا - الكاميرون22:00 مصر، 21:00 المغربbeIN AFCON 1عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال سوسييداد - رايو فاييكانو15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 3منتصر الأزهري
لاس بالماس - ريال مدريد17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3أحمد البلوشي
برشلونة - فياريال19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 3حفيظ دراجي
ريال مايوركا - ريال بيتيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3-

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أتالانتا - أودينيزي17:00 السعودية، 16:00 مصرSTARZPLAY APP
أبو ظبي الرياضية		غازي العمري
يوفنتوس - إمبولي20:00 السعودية، 19:00 مصرSTARZPLAY APP
أبو ظبي الرياضية		غازي العمري
ميلان - بولونيا22:45 السعودية، 21:45 مصرSTARZPLAY APP
أبو ظبي الرياضية		خالد الغول

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إبسويتش تاون ٠ ميدستون15:30 السعودية، 14:30 مصرbeIN Sports HD 2باسم الزير
شيفيلد يونايتد - برايتون18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports HD 2أحمد عبده
إيفرتون - لوتون تاون18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports HD 9محمد بركات
ليدز يونايتد - بلايموث أرجايل18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN Sports HD 6عامر الخوذيري
ليستر سيتي - بيرمنجهام سيتي18:00 السعودية، 17:00 مصرTOD-
فولهام - نيوكاسل يونايتد22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 2نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فولفسبورج - كولن17:30 السعودية، 16:30 مصرTODعادل خلو
هوفنهايم - هيدنهايم17:30 السعودية، 16:30 مصرTODأحمد المعمري
فيردر بريمن - فرايبورج17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN Sports Xtra 1سمير اليعقوبي
أوجسبورج - بايرن ميونخ17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN Sports HD 5علي محمد علي
شتوتجارت - لايبزيج17:30 السعودية، 16:30 مصرbeIN Sports HD 8مصطفى العلوان
باير ليفركوزن - بوروسيا مونشنجلادباخ20:30 السعودية، 19:30 مصرbeIN Sports HD 5حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نيس - ميتز19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN Sports HD 4مضر اليوسف
مارسيليا - موناكو23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 1جواد بدة

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