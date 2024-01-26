جدول مباريات اليوم السبت 27 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 27 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة على مستوى الأندية والمنتخبات.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 27 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم إفريقيا، ونتابع فيها انطلاق الدور الثاني، والذي يلتقي فيه المنتخبان الكاميروني والنيجيري في قمة إفريقية كذلك يواجه منتخب أنجولا نظيره الناميبي.

أما على مستوى البطولات الأوروبية، فيخوض العملاقان ريال مدريد وبرشلونة مباراتين في الدوري الإسباني، وتقام مباريات الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي وتستمر منافسات الدوريين الإيطالي والألماني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 27 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 27 يناير 2024 "27-01-2024"

كأس أمم إفريقيا - دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أنجولا - ناميبيا 19:00 مصر، 18:00 المغرب beIN AFCON 1 محمد المبروكي نيجيريا - الكاميرون 22:00 مصر، 21:00 المغرب beIN AFCON 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال سوسييداد - رايو فاييكانو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 منتصر الأزهري لاس بالماس - ريال مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي برشلونة - فياريال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 حفيظ دراجي ريال مايوركا - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 -

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أتالانتا - أودينيزي 17:00 السعودية، 16:00 مصر STARZPLAY APP

أبو ظبي الرياضية غازي العمري يوفنتوس - إمبولي 20:00 السعودية، 19:00 مصر STARZPLAY APP

أبو ظبي الرياضية غازي العمري ميلان - بولونيا 22:45 السعودية، 21:45 مصر STARZPLAY APP

أبو ظبي الرياضية خالد الغول

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق إبسويتش تاون ٠ ميدستون 15:30 السعودية، 14:30 مصر beIN Sports HD 2 باسم الزير شيفيلد يونايتد - برايتون 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 2 أحمد عبده إيفرتون - لوتون تاون 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 9 محمد بركات ليدز يونايتد - بلايموث أرجايل 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 6 عامر الخوذيري ليستر سيتي - بيرمنجهام سيتي 18:00 السعودية، 17:00 مصر TOD - فولهام - نيوكاسل يونايتد 22:00 السعودية، 21:00 مصر beIN Sports HD 2 نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فولفسبورج - كولن 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD عادل خلو هوفنهايم - هيدنهايم 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD أحمد المعمري فيردر بريمن - فرايبورج 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN Sports Xtra 1 سمير اليعقوبي أوجسبورج - بايرن ميونخ 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN Sports HD 5 علي محمد علي شتوتجارت - لايبزيج 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN Sports HD 8 مصطفى العلوان باير ليفركوزن - بوروسيا مونشنجلادباخ 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 5 حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 19