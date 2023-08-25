جدول مباريات اليوم السبت 26 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
MP_declan rice_arsenal vs Andreas Pereira_Fulham(C)Getty Images
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 في البطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوريات الأوروبية الكبرى لأعلى مستويات الإثارة.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 26 أغسطس 2023 حيث نتابع استكمال الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والجولة الثانية في الدوري الإيطالي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 26 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

جدول مباريات اليوم السبت 26 أغسطس 2023 "26-08-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بورنموث - توتنهام14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
آرسنال - فولهام17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
برينتفورد - كريستال بالاس17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
إيفرتون - وولفرهامبتون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
مانشستر يونايتد - نوتينجهام فورست17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
برايتون - وست هام19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
قاديش - ألميريا18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
غرناطة - ريال مايوركا20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
إشبيلية - جيرونا22:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فروسينوني - أتالانتا19:30 مصر والسعوديةStarz Play App
مونزا - إمبولي19:30 مصر والسعوديةStarz Play App
هيلاس فيرونا - روما21:45 مصر والسعوديةStarz Play App
ميلان - تورينو21:45 مصر والسعوديةStarz Play App

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فرايبورج - فيردر بريمن16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6
كولن - فولفسبورج16:30 مصر والسعوديةStarz Play App
بوخوم - بوروسيا دورتموند16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports Fr 5 HD max
هايدنهايم - هوفنهايم16:30 مصر والسعوديةTOD App - beIN SPORTS
دارمشتات.- أونيون برلين16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD Xtra 2
بوروسيا مونشنجلادباخ. -باير ليفركوزن19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي - الجولة 3

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مارسيليا - ستاد بريست20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
باريس سان جيرمان - لانس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

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