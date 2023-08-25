جدول مباريات اليوم السبت 26 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 في البطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة الدوريات الأوروبية الكبرى لأعلى مستويات الإثارة.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 26 أغسطس 2023 حيث نتابع استكمال الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والجولة الثانية في الدوري الإيطالي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 26 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

جدول مباريات اليوم السبت 26 أغسطس 2023 "26-08-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة بورنموث - توتنهام 14:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium آرسنال - فولهام 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium برينتفورد - كريستال بالاس 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD Xtra 1 إيفرتون - وولفرهامبتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD Premium مانشستر يونايتد - نوتينجهام فورست 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium برايتون - وست هام 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة قاديش - ألميريا 18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 غرناطة - ريال مايوركا 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 إشبيلية - جيرونا 22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة فروسينوني - أتالانتا 19:30 مصر والسعودية Starz Play App مونزا - إمبولي 19:30 مصر والسعودية Starz Play App هيلاس فيرونا - روما 21:45 مصر والسعودية Starz Play App ميلان - تورينو 21:45 مصر والسعودية Starz Play App

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة فرايبورج - فيردر بريمن 16:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 كولن - فولفسبورج 16:30 مصر والسعودية Starz Play App بوخوم - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر والسعودية beIN Sports Fr 5 HD max هايدنهايم - هوفنهايم 16:30 مصر والسعودية TOD App - beIN SPORTS دارمشتات.- أونيون برلين 16:30 مصر والسعودية beIN Sports HD Xtra 2 بوروسيا مونشنجلادباخ. -باير ليفركوزن 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي - الجولة 3

المباراة الموعد القناة الناقلة مارسيليا - ستاد بريست 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 باريس سان جيرمان - لانس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium