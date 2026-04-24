جدول مباريات اليوم السبت 25 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 25 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي وكأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD.

ويمكن مشاهدة الدوري المصري عبر منصات كورة بلس.

كما أنّ مباريات الدوري الألماني منقولة عبر تطبيق MBC شاهد.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 25 أبريل 2026 "25-04-2026"

دوري أبطال آسيا للنخبة - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأهلي - ماتشيدا زيلفيا 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 2 - الكاس 5 خليل البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة ديبورتيفو ألافيس - ريال مايوركا 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORTS XTRA 1 خيتافي - برشلونة 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORT 1 فالنسيا - جيرونا 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORT 5 أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 6

الدوري الإيطالي - الجولة 34

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة فولهام - أستون فيلا 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN Sports 3 وست هام - إيفرتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 6 ليفربول - كريستال بالاس 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 3 وولفرهامبتون - توتنهام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports 1 آرسنال - نيوكاسل 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN Sports 3

الدوري الفرنسي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليون - أوكسير 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 2 أنجيه - باريس سان جيرمان 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 1 تولوز - موناكو 22:05 السعودية، 23:05 الإمارات beIN SPORT 5

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة ماينز - بايرن ميونخ 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد أوجسبورج - أينتراخت فرانكفورت 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد كولن - باير ليفركوزن 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد هايدنهايم - سانت باولي 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد فولفسبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد هامبورج - هوفنهايم 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة مانشستر سيتي - ساوثهامتون 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 4

الدوري المصري - الجولة 6 (مجموعة الهبوط)