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Chelsea Tottenham(C)Getty Images
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جدول مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
الدوري الإسباني
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي
دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية
كأس الكونفيدرالية الإفريقية
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري المغربي الممتاز
إسبانيا
المملكة العربية السعودية
ألمانيا
فرنسا
إيطاليا
مصر
إنجلترا
المغرب

تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يشهد اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي.


وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 "24-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

نيوم - أبها

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات

ثمانية

سعد يحيى

الخلود - الاتفاق

18:30 السعودية، 19:30 الإمارات

ثمانية

خالد المديفر

الرياض - التعاون

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

ثمانية

مشعل الشمري

الدوري الإنجليزي - الجولة 8


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

أستون فيلا - مانشستر سيتي

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات

beIN SPORTS 1

علي سعيد الكعبي

آرسنال - إيفرتون

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

beIN SPORTS 1

خليل البلوشي

كوفنتري سيتي - فولهام

17:00 السعودية، 18:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

أحمد فؤاد

تشيلسي - توتنهام

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات

beIN SPORTS 1

حفيظ دراجي


الدوري الإسباني - الجولة 10


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

رايو فاييكانو - إلتشي

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات

beIN SPORTS 4

محمد بركات

راسينج ساتتاندير - إسبانيول

17:15 السعودية، 18:15 الإمارات

beIN SPORTS 4

باسم الزير

فالنسيا - فياريال

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات

beIN SPORTS 2

جواد بدة

أتلتيكو مدريد - ديبورتيفو لاكورونيا

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات

beIN SPORTS 2

علي محمد علي


الدوري الإيطالي - الجولة 8


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المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

كالياري - بولونيا

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

stc tv

حازم عبد السلام

كومو - ساسوولو

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات

stc tv

عبدالله السعدي

نابولي - روما

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

stc tv

فارس عوض

لاتسيو - بارما

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

stc tv

عيسى الحربين


الدوري الفرنسي - الجولة 8


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

المعلق

لانس - باريس إف سي

21:45 السعودية، 22:45 الإمارات

beIN SPORTS 3

حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 7


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

التعليق

أوجسبورج - أونيون برلين

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

فهد عريشي

كولن - شالكه

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

عبدالله الشهري

ماينز - فيردر بريمن

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

محمد الخامسي

بادربورن - هامبورج

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

أنيس السحباني

MBC ACTION

لايبزيج - إلفيرسبيرج

16:30 السعودية، 17:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

محمد حسين

MBC ACTION

بوروسيا دورتموند - أينتراخت فرانكفورت

19:30 السعودية، 20:30 الإمارات

MBC شاهد رياضة

عصام عبده

MBC ACTION

دوري أبطال أفريقيا - إياب دور الـ32


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الترجي - السويحلي

17:00 تونس، 18:00 ليبيا

الوطنية التونسية

المريخ - حوريا

19:00 السودان، 18:00 المغرب

CIS TV

بيراميدز - المريخ بانتيو

20:00 مصر، 18:00 المغرب

أون سبورتس

الزمالك - الجيش الرواندي

20:00 مصر، 18:00 المغرب

أون سبورتس

نهضة بركان - ستار سبورت

20:00 المغرب، 22:00 مصر

المغربية الرياضية

الكونفدرالية الأفريقية - إياب دور الـ32


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

عزام يونايتد - زد

16:00 مصر، 14:00 المغرب

أون سبورتس

ريال باماكو - الترجي الجرجيسي

19:00 مصر، 17:00 تونس

NORD VPN

بلاك بولز - رايون سبورت

19:00 مصر، 17:00 المغرب

NORD VPN

الأهلي طرابلس - جامعة ولوالو

20:00 مصر، 19:00 ليبيا

NORD VPN

الصفاقسي - ديكانو

20:00 مصر، 18:00 تونس

الوطنية التونسية

الدوري المغربي - الجولة 5


المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

أمل تزنيت - النادي المكناسي

17:00 المغرب، 19:00 مصر

المغربية الرياضية

اتحاد تواركة - الوداد

19:00 المغرب، 21:00 مصر

المغربية الرياضية

المغرب التطواني - وداد تمارة

21:00 المغرب، 23:00 مصر

المغربية الرياضية

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