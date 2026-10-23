جدول مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي.





وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.





جدول مباريات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 "24-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نيوم - أبها 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات ثمانية سعد يحيى الخلود - الاتفاق 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانية خالد المديفر الرياض - التعاون 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية مشعل الشمري

الدوري الإنجليزي - الجولة 8





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أستون فيلا - مانشستر سيتي 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي آرسنال - إيفرتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 1 خليل البلوشي كوفنتري سيتي - فولهام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد فؤاد تشيلسي - توتنهام 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي





الدوري الإسباني - الجولة 10





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - إلتشي 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات راسينج ساتتاندير - إسبانيول 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORTS 4 باسم الزير فالنسيا - فياريال 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 2 جواد بدة أتلتيكو مدريد - ديبورتيفو لاكورونيا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 علي محمد علي





الدوري الإيطالي - الجولة 8









المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كالياري - بولونيا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv حازم عبد السلام كومو - ساسوولو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv عبدالله السعدي نابولي - روما 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv فارس عوض لاتسيو - بارما 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv عيسى الحربين





الدوري الفرنسي - الجولة 8





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لانس - باريس إف سي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 3 حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 7





المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوجسبورج - أونيون برلين 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة فهد عريشي كولن - شالكه 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة عبدالله الشهري ماينز - فيردر بريمن 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة محمد الخامسي بادربورن - هامبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة أنيس السحباني MBC ACTION لايبزيج - إلفيرسبيرج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة محمد حسين MBC ACTION بوروسيا دورتموند - أينتراخت فرانكفورت 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات MBC شاهد رياضة عصام عبده MBC ACTION

دوري أبطال أفريقيا - إياب دور الـ32





المباراة الموعد القنوات الناقلة الترجي - السويحلي 17:00 تونس، 18:00 ليبيا الوطنية التونسية المريخ - حوريا 19:00 السودان، 18:00 المغرب CIS TV بيراميدز - المريخ بانتيو 20:00 مصر، 18:00 المغرب أون سبورتس الزمالك - الجيش الرواندي 20:00 مصر، 18:00 المغرب أون سبورتس نهضة بركان - ستار سبورت 20:00 المغرب، 22:00 مصر المغربية الرياضية

الكونفدرالية الأفريقية - إياب دور الـ32





المباراة الموعد القنوات الناقلة عزام يونايتد - زد 16:00 مصر، 14:00 المغرب أون سبورتس ريال باماكو - الترجي الجرجيسي 19:00 مصر، 17:00 تونس NORD VPN بلاك بولز - رايون سبورت 19:00 مصر، 17:00 المغرب NORD VPN الأهلي طرابلس - جامعة ولوالو 20:00 مصر، 19:00 ليبيا NORD VPN الصفاقسي - ديكانو 20:00 مصر، 18:00 تونس الوطنية التونسية

الدوري المغربي - الجولة 5





المباراة الموعد القنوات الناقلة أمل تزنيت - النادي المكناسي 17:00 المغرب، 19:00 مصر المغربية الرياضية اتحاد تواركة - الوداد 19:00 المغرب، 21:00 مصر المغربية الرياضية المغرب التطواني - وداد تمارة 21:00 المغرب، 23:00 مصر المغربية الرياضية



