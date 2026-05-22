جدول مباريات اليوم السبت 23 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

beIN SPORT 1يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات القوية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 23 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 23 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني وكأس أفريقيا تحت 17 عامًا عبر تطبيق TOD.

كما يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

ويمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات كورة بلس.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 23 مايو 2026 "23-05-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة بولونيا - إنتر 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv لاتسيو - بيسا 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة ديبورتيفو ألافيس - رايو فاييكانو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS XTRA 2 ريال بيتيس - ليفانتي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS XTRA 1 إسبانيول - ريال سوسييداد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 7 سيلتا فيجو - إشبيلية 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 6 خيتافي - أوساسونا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات TOD ريال مايوركا - ريال أوفييدو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 5 ريال مدريد - أتلتيك بيلباو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 1 فالنسيا - برشلونة 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 2 جيرونا - إلتشي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 4

كأس ألمانيا - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - شتوتجارت 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية

الدوري المصري - الجولة 12 (مجموعة الهبوط)

المباراة الموعد القنوات الناقلة مودرن سبورت - غزل المحلة 20:00 مصر، 21:00 الإمارات On Sport كهرباء الإسماعيلية - المقاولون العرب 20:00 مصر، 21:00 الإمارات On Sport حرس الحدود - بتروجيت 20:00 مصر، 21:00 الإمارات الاتحاد - الإسماعيلي 20:00 مصر، 21:00 الإمارات

دوري يلو - ملحق الصعود

المباراة الموعد القنوات الناقلة الدرعية - العلا 19:10 السعودية، 20:10 الإمارات ثمانية

كأس أفريقيا تحت 17 عامًا - ربع النهائي