جدول مباريات اليوم السبت 2 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 2 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 2 مايو 2026؟
يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق TOD.
يمكن متابعة دوري روشن ودوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.
ويمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.
يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".
جدول مباريات اليوم السبت 2 مايو 2026 "02-05-2026"
دوري روشن السعودي - الجولة 31
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الفتح - نيوم
|18:50 السعودية، 19:50 الإمارات
|ثمانية
|ضمك - الخليج
|19:10 السعودية، 20:10 الإمارات
|ثمانية
|الحزم - الهلال
|21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|ثمانية
الدوري الإيطالي - الجولة 35
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|أودينيزي - تورينو
|16:00 السعودية، 17:00 الإمارات
|stc tv
|كومو - نابولي
|19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
|stc tv
|أتالانتا - جنوى
|21:45 السعودية، 22:45 الإمارات
|stc tv
الدوري الإسباني - الجولة 34
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|فياريال - ليفانتي
|15:00 السعودية، 16:00 الإمارات
|beIN SPORT 2
|فالنسيا - أتلتيكو مدريد
|17:15 السعودية، 18:15 الإمارات
|beIN SPORT 3
|ديبورتيفو ألافيس - أتلتيك بيلباو
|19:30 السعودية، 20:30 الإمارات
|beIN SPORT 3
|أوساسونا - برشلونة
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN SPORT 1
الدوري الإنجليزي - الجولة 35
الدوري الفرنسي - الجولة 32
الدوري الألماني - الجولة 32
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|بايرن ميونخ - هايدنهايم
|16:30 السعودية، 17:30 الإمارات
|شاهد
|أينتراخت فرانكفورت - هامبورج
|16:30 السعودية، 17:30 الإمارات
|شاهد
|هوفنهايم - شتوتجارت
|16:30 السعودية، 17:30 الإمارات
|شاهد
|أونيون برلين - كولن
|16:30 السعودية، 17:30 الإمارات
|شاهد
|فيردر بريمن - أوجسبورج
|16:30 السعودية، 17:30 الإمارات
|شاهد
|باير ليفركوزن - لايبزيج
|19:30 السعودية، 20:30 الإمارات
|شاهد
دوري يلو السعودي - الجولة 32
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|العدالة - الأنوار
|18:50 السعودية، 19:50 الإمارات
|ثمانية
|عبد الإله العمري
|الفيصلي - الجبلين
|19:10 السعودية، 20:10 الإمارات
|ثمانية
|فهد العنزي
|العروبة - الوحدة
|19:35 السعودية، 20:35 الإمارات
|ثمانية
|أحمد المنتشري
|العلا - الرائد
|20:50 السعودية، 21:50 الإمارات
|ثمانية
|هاني الشهري