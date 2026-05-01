جدول مباريات اليوم السبت 2 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 2 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن ودوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

ويمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني عبر تطبيق شاهد.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 2 مايو 2026 "02-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفتح - نيوم 18:50 السعودية، 19:50 الإمارات ثمانية ضمك - الخليج 19:10 السعودية، 20:10 الإمارات ثمانية الحزم - الهلال 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة أودينيزي - تورينو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv كومو - نابولي 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv أتالانتا - جنوى 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة فياريال - ليفانتي 15:00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN SPORT 2 فالنسيا - أتلتيكو مدريد 17:15 السعودية، 18:15 الإمارات beIN SPORT 3 ديبورتيفو ألافيس - أتلتيك بيلباو 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORT 3 أوساسونا - برشلونة 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة برينتفورد - وست هام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 1 نيوكاسل - برايتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 4 وولفرهامبتون - سندرلاند 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 5 آرسنال - فولهام 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORT 1

الدوري الفرنسي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة نانت - مارسيليا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 6 باريس سان جيرمان - لوريان 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 2 ميتز - موناكو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN SPORT 4 نيس - لانس 22:05 السعودية، 23:05 الإمارات beIN SPORT 5

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - هايدنهايم 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد أينتراخت فرانكفورت - هامبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد هوفنهايم - شتوتجارت 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد أونيون برلين - كولن 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد فيردر بريمن - أوجسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات شاهد باير ليفركوزن - لايبزيج 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد

دوري يلو السعودي - الجولة 32