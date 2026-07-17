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جدول مباريات اليوم السبت 18 يوليو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

كأس العالم
القنوات الناقلة
فرنسا ضد إنجلترا
فرنسا
إنجلترا

تعرف على مباريات اليوم السبت 18 يوليو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 18 يوليو 2026 في نصف نهائي كأس العالم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 18 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 18 يوليو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم السبت 18 يوليو 2026 "18-07-2026"

كأس العالم 2026 - تحديد المركز الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فرنسا - إنجلترا00:00 السعودية، 01:00 الإماراتbeIN SPORTS Max 1
beIN SPORTS Max 2
beIN SPORTS Max 3
beIN SPORTS Max 4

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