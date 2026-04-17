Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 18 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري أبطال إفريقيا
الدوري المصري الممتاز
الدوري الأمريكي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 18 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 18 أبريل 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 18 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الفرنسي والإنجليزي ودوري ابطال أفريقيا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 18 أبريل 2026 "18-04-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 33 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أودينيزي - بارما 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتstc tv
نابولي - لاتسيو 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتstc tv
روما - أتالانتا21:45 السعودية، 22:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برينتفورد - فولهام 14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN Sports 1عامر الخوذيري
ليدز يونايتد - وولفرهامبتون 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 4عبدالله الغامدي
نيوكاسل - بورنموث 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN Sports 1أحمد البلوشي
توتنهام - برايتون19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN Sports 1علي محمد علي
تشيلسي - مانشستر يونايتد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1حفيظ دراجي

كأس ملك إسبانيا - النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد22:00 السعودية، 23:00 الإماراتشاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لوريان - مارسيليا 18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORT 5محمد بركات
أنجيه - لوهافر 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORT 4نوفل باشي
ليل - نيس22:05 السعودية، 23:05 الإماراتbeIN SPORT 3محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هوفنهايم - بوروسيا دورتموند 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتMBC شاهد | رياضةفهد الدريبي
ليفركوزن - أوجسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد-
أونيون برلين - فولفسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد-
فيردر بريمن - هامبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإماراتشاهد-
أينتراخت فرانكفورت - لايبزيج19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد-

دوري أبطال أفريقيا - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
صن داونز - الترجي 15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN SPORT 2عصام الشوالي
نهضة بركان - الجيش الملكي21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN SPORT 2جواد بدة

دوري أبطال آسيا للنخبة - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بوريرام يونايتد - شباب الأهلي دبي19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 3علي سعيد الكعبي
الكاس 5منتصر الأزهري

الدوري المصري - الجولة 5 (مجموعة الهبوط)

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بتروجيت - فاركو 17:00 مصر، 18:00 السعوديةأون سبورتس
المقاولون العرب - طلائع الجيش 20:00 مصر، 21:00 السعوديةأون سبورتس
وادي دجلة - البنك الأهلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةأون سبورتس

الدوري الأمريكي - الجولة 8

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كولورادو رابيدز - إنتر ميامي23:30 السعودية، 00:30 الإماراتApple TV

