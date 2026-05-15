يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 16 مايو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 16 مايو 2026؟

يمكن متابعة كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي كأس الكونفدرالية ونهائي دوري أبطال آسيا "2" وكأس أفريقيا تحت 17 عامًا عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم السبت 16 مايو 2026 "16-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الهلال - نيوم 19:05 السعودية، 20:05 الإمارات ثمانية عبدالله الحربي الأخدود - الخليج 19:05 السعودية، 20:05 الإمارات ثمانية محمد حسين الأهلي - الخلود 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية سليمان الشريف

كأس الاتحاد الإنجليزي - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق تشيلسي - مانشستر سيتي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 1 حفيظ دراجي

الدوري الألماني - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة باير ليفركوزن - هامبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد بايرن ميونخ - كولن 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد بوروسيا مونشنجلادباخ - هوفنهايم 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد أينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد فرايبورج - لايبزيج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد هايدنهايم - ماينز 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد سانت باولي - فولفسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد أونيون برلين - أوجسبورج 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد فيردر بريمن - بوروسيا دورتموند 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد

كأس الكونفدرالية الأفريقية - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الزمالك - اتحاد العاصمة 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORT 3 عصام الشوالي

دوري أبطال آسيا "2" - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق النصر - جامبا أوساكا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORT 2 عبدالله الغامدي

كأس أفريقيا تحت 17 عامًا - الجولة 2