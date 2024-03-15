جدول مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تستمر مباريات الجولة الجديدة من الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 16 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والإيطالي والفرنسي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 16 مارس 2024 "16-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الرائد - التعاون 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 2 HD عبدالله الغامدي الهلال - ضمك 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي الفتح - الاتحاد 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 1 HD عيسى الحربين

الدوري الإسباني - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال مايوركا - غرناطة 16:00 السعودية، 15:00 مصر beIN SPORTS 3 أحمد المعمري أوساسونا - ريال مدريد 18:15 السعودية، 17:15 مصر beIN SPORTS 1 محمد بركات خيتافي - جيرونا 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN SPORTS 3 أحمد فؤاد أتلتيك بيلباو - ديبورتيفو الافيس 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 3 أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أونيون برلين - فيردر بريمن 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS 9 مضر اليوسف فولفسبورج - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports Xtra 1 أحمد عبده ماينز - بوخوم 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD باسم الزير هايدنهايم - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD أحمد المعمري دارمشتات - بايرن ميونخ 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS 5 علي محمد علي هوفنهايم - شتوتجارت 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS 5 عادل خلو

الدوري الفرنسي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق نانت - ستراسبورج 19:00 السعودية، 18:00 مصر beIN SPORTS 4 نوفل باشي لانس - نيس 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 4 محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مونزا - كالياري 17:00 السعودية، 16:00 مصر AD Sports Premium 1 غازي العمري أودينيزي - تورينو 17:00 السعودية، 16:00 مصر AD Sports Premium 2 خالد الغول ساليرنيتانا - ليتشي 20:00 السعودية، 19:00 مصر AD Sports Premium 1 ميشيل سعد فروزينوني - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 خالد الغول

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بيرنلي - برينتفورد 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 6 محمد السعدي لوتون تاون - نوتنجهام فورست 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 2 جواد بدة فولهام - توتنهام 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 2 حفيظ دراجي

كأس الاتحاد الإنجليزي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق وولفرهامبتون - كوفنتري سيتي 15:15 السعودية، 14:15 مصر beIN Sports - مانشستر سيتي - نيوكاسل 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports 1 حسن العيدروس

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