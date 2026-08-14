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Al Nassr FC vs AbhaGetty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعودي
وديات الأندية
القنوات الناقلة
الدوري الإسباني

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في مباريات دوري روشن السعودي والمباريات التي تبدأ بها المنافسات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2026 حيث تستمر انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي كما تنطلق مباريات الموسم الجديد في الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027، وستنقل مباريات البطولة على شاشتها.

كما تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس وتطبيقها الخاص "TOD".

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جدول مباريات اليوم السبت 15 أغسطس 2026 "15-08-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
التعاون - الخليج19:15 السعودية، 20:15 الإماراتثمانية 3سليمان الشريف
الاتحاد - الخلود21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 2جعفر الصليح
النصر - الفتح21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانية 1فهد العتيبي

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ديبورتيفو ألافيس - خيتافي 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Sports 3نوفل باشي
إشبيلية - رايو فاييكانو22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN Sports 1جواد بدة

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بايرن ميونخ - لايبزيج16:30 السعودية، 17:30 الإماراتأبو ظبي الرياضية 1
نيوكاسل - باير ليفركوزن17:00 السعودية، 18:00 الإماراتSTARZPLAY
مانشستر يونايتد - ميلان17:45 السعودية، 18:45 الإماراتأون سبورت بلس
بوروسيا دورتموند - روما18:30 السعودية، 19:30 الإماراتأون سبورت بلس
أبو ظبي الرياضية 1
الكويت الرياضية

طالع الجدول الكامل من هنا

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أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

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