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جدول مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
كأس العالم
قطر ضد سويسرا
قطر
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراجواي
الولايات المتحدة الأمريكية
باراجواي
البرازيل ضد المغرب
البرازيل
المغرب

تعرف على مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة بين الولايات المتحدة وباراجواي وقطر وسويسرا والبرازيل والمغرب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

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جدول مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026 "13-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الولايات المتحدة - باراجواي04:00 السعودية، 05:00 الإمارات beIN 4K HDRعلي محمد علي
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beIN Max 2عامر الخوذيري
قطر - سويسرا22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN 4K HDRحسن العيدروس
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beIN Max 3عصام الشوالي
الكاس 5خليل البلوشي
المغرب - البرازيل23:00 المغرب، 01:00 السعوديةbeIN 4K HDRجواد بدة
beIN Max 2
beIN Max 4 

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