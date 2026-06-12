جدول مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة وجدول المعلقين
يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.
ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة بين الولايات المتحدة وباراجواي وقطر وسويسرا والبرازيل والمغرب.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.
كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026؟
يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.
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جدول مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026 "13-06-2026"
كأس العالم 2026 - الجولة الأولى
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|المعلق
|الولايات المتحدة - باراجواي
|04:00 السعودية، 05:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|علي محمد علي
|beIN Max 1
|beIN Max 2
|عامر الخوذيري
|قطر - سويسرا
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|beIN 4K HDR
|حسن العيدروس
|beIN Max 1
|beIN Max 3
|عصام الشوالي
|الكاس 5
|خليل البلوشي
|المغرب - البرازيل
|23:00 المغرب، 01:00 السعودية
|beIN 4K HDR
|جواد بدة
|beIN Max 2
|beIN Max 4
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