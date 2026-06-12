جدول مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026 في كأس العالم ..القنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" مباريات اليوم في كأس العالم، أهم بطولة عالمية في اللعبة بلا أدنى شك.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026، وفيه تقام مباريات هامة بين الولايات المتحدة وباراجواي وقطر وسويسرا والبرازيل والمغرب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026؟

يمكن متابعة مباريات كأس العالم عبر تطبيق TOD.

وإن كنت ترغب في انترنت آمن وسريع في أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 13 يونيو 2026 "13-06-2026"

كأس العالم 2026 - الجولة الأولى