تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وباقي البطولات العالمية..

SHAHID

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار مباريات الجولة 13 من دوري روشن السعودي ومواجهات أوروبية على أعلى مستوى.

وسنكون على موعد مع مباراة هامة من العيار الثقيل في مباريات دوري روشن، إذ يلعب النصر مع الوحدة ويكون موعد جديد لمشاهدة النجم كريستيانو رونالدو.

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كما تستمر مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، وكذلك يستمر الأسبوع المثير مع الدوري الإيطالي والفرنسي والألماني والإنجليزي.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 "11-11-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة الأخدود - الحزم 18:00 السعودية17:00 مصر شاهد الفيحاء - الاتفاق 18:00 السعودية17:00 مصر شاهد الوحدة - النصر 21: السعودية، 20:00 مصر شاهد

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - جيرونا 16:00 السعودية

15:00 مصر beIN Sports ألميريا - ريال سوسييداد 18:15 السعودية17:15 مصر beIN Sports أوساسونا.- لاس بالماس 20:30 السعودية19:30 مصر beIN Sports غرناطة - خيتافي 20:30 السعودية19:30 مصر beIN Sports ريال مدريد - فالنسيا 23:00 السعودية22:00 مصر beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة ليتشي - ميلان 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 يوفنتوس - كالياري 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 مونزا - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - هايدنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 5 أوجسبورج - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports FR HD 2

TOD App - beIN SPORTS شتوتجارت - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 8 دارمشتات.- ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD App - beIN SPORTS بوخوم - كولن 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة ستاد ريمس - باريس سان جيرمان 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports لوهافر - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports

الدوري المصري - الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية أون تايم سبورتس