جدول مباريات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات الهامة مع عودة الفرق للعب الدوريات عقب التوقف الدولي.

وتستمر مباريات جولة جديدة في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي، إضافة إلى مباريات جديدة في دوري روشن السعودي.





وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات الدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

المباريات التالية الحزم دوري روشن السعودي 11:15 الفتح

ويمتلك تطبيق stc tv حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي.

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق ثمانية هو الناقل الرسمي.

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جدول مباريات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 "10-10-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 8

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الحزم - نيوم 16:50 السعودية، 17:50 الإمارات ثمانية 3 سعد يحيى الاتفاق - الخليج 17:55 السعودية، 18:55 الإمارات ثمانية 2 راشد الدوسري الهلال - الاتحاد 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية 1 فارس عوض عبدالله الحربي

الدوري الإنجليزي - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق آرسنال - ليدز يونايتد 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس أستون فيلا - برينتفورد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عبدالله الغامدي تشيلسي - بورنموث 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 1 علي محمد علي إبسويتش تاون - فولهام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد المبروكي سندرلاند - برايتون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد السعدي مانشستر يونايتد - توتنهام 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 8





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - أتلتيك بيلباو 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات beIN SPORTS 5 بكر علوان ديبورتيفو ألافيس - أتلتيكو مدريد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 5 عصام الشوالي برشلونة - خيتافي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 2 خليل البلوشي ريال مدريد - فياريال 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORTS 2 حفيظ دراجي





الدوري الإيطالي - الجولة 6









المباراة الموعد القنوات الناقلة جنوى - فيورنتينا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات stc tv إنتر - بارما 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات stc tv نابولي - فروزينوني 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات stc tv





الدوري الفرنسي - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليل - لوهافر 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 6 جواد بدة بريست - أنجيه 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد عبده لوريان - باريس إف سي 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 7 منتصر الأزهري موناكو - تولوز 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 4 نوفل باشي باريس سان جيرمان - لومان 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 6





المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوجسبورج - بايرن ميونخ 16:30 السعودية، 17:30 الإمارات MBC شاهد رياضة فهد عريشي هوفنهايم - هامبورج 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات MBC شاهد رياضة عائد العصيمي ماينز - باير ليفركوزن 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات MBC شاهد رياضة أحمد النفيسة بادربورن - شتوتجارت 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات MBC شاهد رياضة أنيس السحباني أونيون برلين - إلفرسبيرج 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات MBC شاهد رياضة فهد الدريبي لايبزيج - أينتراخت فرانكفورت 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات MBC شاهد رياضة عبدالله الشهري





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