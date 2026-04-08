جدول مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026؟

يمكن متابعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر عبر تطبيق TOD.

كما يتم نقل مباريات دوري روشن ودوري يلو عبر تطبيق ثمانية.

جدول مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026 "09-04-2026"

الدوري الأوروبي - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فرايبورج - سيلتا فيجو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT HD 3 أحمد فؤاد بورتو - نوتينجهام فورست 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT HD 2 أحمد البلوشي بولونيا - أستون فيلا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT HD 1 عامر الخوذيري

دوري المؤتمر الأوروبي - ذهاب ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - آيك أثينا 19:45 السعودية، 20:45 الإمارات beIN SPORT HD 1 عبدالله الغامدي شاختار - آلكمار 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT HD 4 جواد بدة كريستال بالاس - فيورنتينا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT HD 5 محمد بركات ماينتس - ستراسبورج 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN SPORT HD 6 حسن العيدروس

دوري روشن السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ضمك - القادسية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ثمانية سليمان الشريف الاتفاق - الرياض 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية جعفر الصليح

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق العروبة - الفيصلي 19:20 السعودية، 20:20 الإمارات تطبيق ثمانية مشعل الشمري العلا - أبها 19:20 السعودية، 20:20 الإمارات تطبيق ثمانية أحمد المنتشري العدالة - الباطن 20:40 السعودية، 21:40 الإمارات تطبيق ثمانية عبدالإله العمري

الدوري المصري (مجموعة الهبوط) - الجولة 3