جدول مباريات اليوم الخميس 7 مايو 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 7 مايو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 7 مايو 2026؟

يمكن متابعة الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر عبر تطبيق TOD.

بجانب لقاءات دوري روشن السعودي على تطبيق ثمانية والدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

جدول مباريات اليوم الخميس 7 مايو 2026 "07-05-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة الشباب - النصر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ثمانية

الدوري الأوروبي - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فرايبورج - سبورتنج براجا 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 2 HD علي محمد علي أستون فيلا - نوتنجهام فورست 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 1 HD محمد بركات

دوري المؤتمر الأوروبي - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - شاختار 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 4 HD أحمد البلوشي ستراسبورج - رايو فاييكانو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات beIN Sports 3 HD نوفل باشي

الدوري المصري - الجولة 9 (مجموعة الهبوط)