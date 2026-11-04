جدول مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 .. القنوات الناقلة والمعلقين

يشهد اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المباريات القوية في دوري المؤتمر والدوري الأوروبي وكذلك دوري أبطال آسيا 2 وكأس مصر.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم جدول مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، إلى جانب القنوات الناقلة لهذه المواجهات المرتقبة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي ودوري أبطال آسيا 2 عبر قنوات beIN SPORTS ، ولهواة البث المباشر، فإنّ تطبيق TOD TV هو الناقل الرسمي.

جدول مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 "05-11-2026"

الدوري الأوروبي - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال سوسييداد - ليون 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 3 عبدالله الغامدي سبارتا براج - بورنموث 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 5 عامر الخوذيري أندرلخت - ريد بول سالزبورج 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 1 محمد نضال كريستال بالاس - هوفنهايم 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد السعدي نيميخن - نيقوسيا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 5 - ليلستروم - فيكتوريا بلزن 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 4 - ليفسكي صوفيا - بياليستوك 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 3 سمير اليعقوبي ميلان - فرينتسفاروشي 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 1 علي سعيد الكعبي ألكمار - يوفنتوس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 خليل البلوشي سيلتيك - بشكتاش 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 جواد بدة شتورم جراتس - سيليي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 1 أحمد سوكو سندرلاند - دينامو زغرب 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 5 محمد بركات سيلتا فيجو - أونيون سانت جيلواز 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 9 نوفل باشي تورينسي - أرارات أرمينيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 3 محمد المبروكي باير ليفركوزن - مارسيليا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 علي محمد علي بنفيكا - ليج بوزنان 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 2 بكر علوان

المباريات التالية طرابزون سبور دوري المؤتمر الأوروبي 12:45 فرايبورج شاهد

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أوروس - سبورتنج براجا 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 6 ثون - هارتس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN Sports 2 EN ميالبي - بوراك 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 9 أتالانتا - كيرات 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 9 أحمد فؤاد ميتييلاند - أياكس 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 8 باسم الزير النجم الأحمر - ديسكالديز 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 2 أحمد البلوشي بالوسيور - جينت 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 7 لينكولن ريد - هايدوك سبليت 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN XTRA 8 طرابزون سبور - فرايبورج 20:45 السعودية، 21:45 الإمارات beIN SPORTS 2 حسن العيدروس ريجا - يابلونك 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 5 موناكو - نوردشيلاند 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 4 حسن العيدروس كوبنهاجن - إيبيريا 1999 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 8 باناثينايكوس - سيسكا صوفيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 4 أحمد فؤاد لوجانو - زالجيريس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 7 خيتافي - برايتون 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 8 منتصر الأزهري تفينتي - بافوس 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 6 سانت ترويدن - بران 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN Sports 2 EN كرايوفا - إيجناتيا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN XTRA 9

دوري أبطال آسيا 2 - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليون سيتي - أديلايد 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 4 نوفل باشي ماتشيدا زيلفيا - شانجهاي شينخوا 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 3 عبدالله الغامدي كيتشي - بنوم بنه 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد نضال باثوم يونايتد - تاي بو 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 4 عامر الخوذيري سفاي راينج - تامبينس 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد عبده كوتشينج - جانجون 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي

كأس مصر - دور الـ32