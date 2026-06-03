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France Ivory Coast(C)Getty Images
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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 4 يونيو 2026 القنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلة
المباريات الودية
إسبانيا ضد العراق
إسبانيا
العراق
لبنان ضد اليمن
لبنان
اليمن
التصفيات المؤهلة لكأس آسيا
فرنسا ضد كوت ديفوار
فرنسا
كوت ديفوار

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 4 يونيو 2026 والقنوات الناقلة وجدول المعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون المواجهات القوية حاضرة بها.

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 4 يونيو 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 4 يونيو 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 4 يونيو 2026؟

يمكن متابعة المباريات الودية الدولية عبر تطبيق TOD.

ويمكن متابعة تصفيات كأس آسيا عبر تطبيق شوووف.

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جدول مباريات اليوم الخميس 4 يونيو 2026 "04-06-2026"

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أيرلندا الشمالية - غينيا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDأحمد عبده
السويد - اليونان20:00 السعودية، 21:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعبدالله الغامدي
إسبانيا - العراق22:00 السعودية والعراق، 23:00 الإماراتTODاحمد البلوشي
فرنسا - ساحل العاج22:10 السعودية، 23:10 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحفيظ دراجي

تصفيات كأس آسيا 2027 - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لبنان - اليمن19:00 لبنان والسعودية واليمن، 20:00 الإماراتالكاس 1سمير المعيرفي

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