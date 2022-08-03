جدول مباريات اليوم الخميس 4 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 4 أغسطس 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الخميس 4 أغسطس 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، وتحديدًا ضمن منافسات موسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل موسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز أخيرًا المنعطف الأخير، حيث تنطلق الخميس منافسات الجولة 29 من المسابقة بإقامة ثلاث مباريات.

المباراة الأولى تجمع بين سموحة وسيراميكا كليوباترا، فيما يحل إنبي ضيفًا على إيسترن كومباني في المباراة الثانية.

سهرة الخميس في الدوري المصري ستكون مواجهة قوية، تجمع بين المصري وطلائع الجيش على ملعب برج العرب.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 4 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 4 أغسطس 2022 "04-08-2022"

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - سيراميكا كليوباترا 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 2 إيسترن كومباني - إنبي 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 3 المصري - طلائع الجيش 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 1

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