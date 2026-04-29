أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الخميس 30 أبريل 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 30 أبريل 2026؟

يمكن متابعة دوري المؤتمر والدوري الأوروبي عبر تطبيق TOD.

أما لقاءات دوري روشن السعودي على تطبيق ثمانية.

الدوري الأوروبي - نصف النهائي

سبورتنج براجا - فرايبورج 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 2 HDعبدالله الغامدي
نوتنجهام فورست - أستون فيلا 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 1 HDعامر الخوذيري

دوري المؤتمر الأوروبي - نصف النهائي

شاختار - كريستال بالاس 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 4 HDمحمد بركات
رايو فاييكانو - ستراسبورج22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports 3 HDجواد بدة

دوري روشن السعودي - الجولة 30

الأخدود - الاتفاق19:00 السعودية، 20:00 الإماراتثمانيةسعد يحيى
الخلود - الفيحاء21:00 السعودية، 22:00 الإماراتثمانيةسلطان الحربي

طالع الجدول بالكامل من هنا

