جدول مباريات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه العديد من البطولات سواء على الصعيد الأوروبي أو العالمي أو العربي..

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 حيث سنتابع مباريات قوية في بطولات عدة..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023 "28-09-2023"

الدوري الإسباني - الجولة 7

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - ديبورتيو ألافيس 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 غرناطة - ريال بيتيس 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 أوساسونا - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإيطالي - الجولة 6

المباراة الموعد القناة الناقلة فروسينوني - فيورنتينا 19:30 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 مونزا - بولونيا 19:30 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 2 جنوى - روما 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - فاركو 16:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس الإسماعيلي - الاتحاد السكندري 19:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس

دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي - الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة حتا - النصر 16:20 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية الشارقة - العين 19:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية

دوري نجوم قطر - الجولة 5

المباراة الموعد القناة الناقلة السد - الغرافة 20:00 مصر والسعودية beIN Sports العربي - قطر 20:00 مصر والسعودية beIN Sports المرخية - الدحيل 20:00 مصر والسعودية beIN Sports

كوبا ليبرتادوريس - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة فلومينينسي - إنتر ناسيونال 03:30 مصر والسعودية beIN Sports HD Xtra 3

كوبا سود أميريكانا - نصف النهائي